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نيفين منصور: صرف 12.6 مليار جنيه بمخصصات بالموازنة لدعم 2500 شركة مصدرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نيفين منصور: صرف 12.6 مليار جنيه بمخصصات بالموازنة لدعم 2500 شركة مصدرة

نيفين منصور
نيفين منصور
محمد يحيي

كشفت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، عن صرف مبلغ  ١٢,٦ مليار جنيه لحوالي ٢٥٠٠ شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي؛ ضمن برنامج دعم وتنشيط الصادرات المصرية الموجه للشركات المصدرة.

أضافت " منصور" في تصريحات لها اليوم، أنه تم فعليا صرف ٥,٣ مليار جنيه قيمة الدفعة الأولى لـ ٢٤٤٧ شركة مصدرة، خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام المالي الماضي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.

وأوضحت  أنه تم صرف ٧,٣  مليار جنيه قيمة الدفعة الثانية لـ ٢٣٢٨ شركة مصدرة بنهاية العام المالي ذاته.

أشار إلي أن الوزارة قامت بتعجيل صرف تلك المستحقات بعد أن كان من المقرر سداد ٥٠٪ من قيمة المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات نقدًا على ٤ أعوام مالية متتالية اعتبارًا من العام المالى ٢٠٢٥/ 2026.

أوضحت أن الوزارة نسقت مع الجهات المعنية الجدول الزمنى المحدد لصرف هذه الدفعات بأن سددنا دفعتين متتاليتين خلال العام المالى (٢٠٢٥/ ٢٠٢٦)، ليتم سداد٧٠ مليار جنيه للمصدرين خلال ٦ سنوات، ونستهدف الانتهاء من سداد كل المتأخرات خلال سنتين.

نيفين منصور وزارة المالية برنامج دعم الصادرات دعم المصدرين اخبار مصر مال واعمال

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