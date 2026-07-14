قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منع الصحفيين من دخول محاكمة صبري نخنوخ وآخرين في اقتحام معرض سيارات التجمع
تفاصيل كراسة شروط شقق التعاونيات في 6 أكتوبر.. الأسعار وأنظمة السداد
اتحاد الكرة يوجه الشكر للجنة الحكام واللجنة الفنية الخاصة بها
النيابة تطالب توقيع أقصى عقوبة على صبري نخنوخ وآخرين في قضية معرض سيارات التجمع
رئيس الهيئة العربية للتصنيع يتفقد مشروعات حياة كريمة 1 بأسيوط ويوجه بتكثيف الأعمال وتسريع التنفيذ
رفضت أكون سلعة.. استغاثة من فتاة بالغربية: تعرضت للطرد بعد رفضي الزواج مقابل المال
ألفاظ خارجة.. نقابة الموسيقيين تقرر رفع الإيقاف عن يارا حجازي
البرلمان يوفق علي مقترح توحد القواعد القانونية داخل «جهاز مستقبل مصر»
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا بشان أرض نادي الزمالك التابعة للأوقاف.. تفاصيل
هزة أرضية شرق القاهرة نتيجة أعمال إنشائية
فيديو “يا ساقط” راح لحاله.. عبدالناصر زيدان يكشف تفاصيل أزمة مرتضى منصور| صور
«خزائن الأرض» أم «أهرامات النيل».. البرلمان يحسم الجدل حول اسم صندوق مستقبل مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير المالية: دعم الصادرات بلغ 28 مليار جنيه فى العام المالى 2025/ 2026 بمعدل نمو سنوى 55٪؜

وزير المالية
وزير المالية
محمد يحيي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياساتنا المالية «مشجعة» للاستثمار بأكبر مساندة اقتصادية للإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أن دعم الصادرات بلغ ٢٨ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بمعدل نمو سنوى ٥٥٪؜

قال الوزير، خلال رئاسته للاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة المالية وجمعية المصدرين المصريين «اكسبولينك»، إن المخصصات الموازنية تعكس أولوياتنا الهادفة لدفع النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي.

أوضح أن المجموعة الاقتصادية «فريق واحد» يعمل بتناغم كبير لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص، وهناك تنسيق مستمر مع كل الوزارات والجهات المعنية لدمج أولوياتنا الاقتصادية فى برامجنا ومبادراتنا وعملنا اليومي.

أضاف الوزير، أننا ملتزمون باستكمال مسار الإصلاحات الهيكلية حتى نصنع «الفارق الإيجابي والمؤثر» فى الواقع الاقتصادي وتتحسن أوضاع المواطنين، مشيرًا إلى أن مجتمع الأعمال تشارك معنا وتجاوب بثقة كبيرة مع مبادرة التسهيلات الضريبية، وقد انعكس ذلك فى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٨٪؜ خلال العام المالى الماضي دون أعباء جديدة على نحو يعكس تحسن النشاط الاقتصادي ومعدلات «الرضا الضريبي».

أوضح الوزير، أننا ملتزمون بالتواصل المباشر مع المصدرين والمستثمرين لتذليل أي تحديات قد تواجههم، آملين تحويل الأفكار والسياسات إلى نتائج ملموسة يشعر بها مجتمع الأعمال على أرض الواقع.

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ترسخ شراكة الثقة مع الممولين بقدر كبير من التحفيز والتبسيط، وتتضمن حوافز كثيرة ومعالجات عملية مرنة للعديد من التحديات، على نحو يسهم فى تغيير الواقع الضريبى للأفضل، موضحة أننا جاهزون لتطبيق هذه الحزمة فور صدور القوانين الخاصة بها، جنبًا إلى جنب مع بعض التيسيرات التى تم تنفيذها بالفعل دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية.

أشارت إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، وخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي لخفض الأعباء عن كل الممولين، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية لمدة ٤ سنوات بدلًا من سنتين.

أكد أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، أننا نعمل على تيسير وتبسيط الإجراءات لتقليص متوسط زمن الإفراج، وهناك نظام متطور لإدارة المخاطر لتعزيز مسار التخليص الجمركى المسبق، بحيث تكون الأولوية في التخليص الجمركي للشركات المتميزة عبر برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ويتم الاكتفاء فقط بالفحص المستندي في المسار الأصفر والفحص بالأشعة في المسارين الأخضر والأزرق.

قالت نيفين منصور مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إننا سددنا ٧٠ مليار جنيه للمصدرين خلال ٦ سنوات، وصرفنا ١٢,٦ مليار جنيه للمصدرين خلال العام المالي الماضي، ونستهدف الانتهاء من سداد كل المتأخرات خلال سنتين؛ على نحو يعكس الاهتمام الكبير من الدولة بتنشيط الصادرات وتعزيز قدراتها التنافسية فى مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية.

استعرض محمد قاسم رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، أبرز التحديات التى تواجه مجتمع المصدرين المصريين، معربًا عن تقديره لجهود الإصلاح الضريبى والجمركى؛ بما يسهم فى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة الصادرات.

أوضح، أن الصادرات تمثل القاطرة الحقيقية للتنمية الاقتصادية، لما لها من دور محورى فى زيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتوفير النقد الأجنبى، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، لافتًا إلى أن تعزيز القدرات التصديرية يسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ورفع مستويات التشغيل وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

أشار الدكتور سمير عارف، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين «اكسبولينك»، إلى أهمية تشجيع الشركات الراغبة في الاندماج من خلال تبني سياسات داعمة لتبسيط الإجراءات وتسريعها وتذليل العقبات التنظيمية، بما يضمن الاستمرارية ويسهم في استدامة هذه الكيانات وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة في الأسواق المحلية والدولية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

دعم المصدرين القطاع الخاص المساندة التصديرية جمعية المصدرين وزارة المالية أحمد كجوك اخبار مصر مال واعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

رفض 35 مليون جنيه.. إمام عاشور يفاجئ الأهلي ويتمسك بمناقشة عروض رحيله

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 14-7-2026.. آخر تحديث

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الارتفاع

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر .. عيار 21 يواصل الارتفاع

هانى ابوريده

أبو ريدة يحسم الجدل حول مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك.. آخر تحديث الآن

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك .. آخر تحديث الآن

المحامية لؤة خلف

هل بسبب الحجاب؟ نقابة المحامين تحسم الجدل وتكشف السبب الحقيقي لوقف محامية سوهاج.. القصة الكاملة

دونالد ترامب

ترامب يطالب دول الخليج بدفع تعويضات للولايات المتحدة مقابل حراسة مضيق هرمز

إنفانتينو رئيس الفيفا

احتجاجا على فساد الفيفا.. مظاهرات تجتاح شوارع سويسرا للمطالبة بإقالة إنفانتينو

ترشيحاتنا

سعر الدولار

بـ50.85 جنيه للبيع.. سعر الدولار منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

التجارة الخارجية للصين

الصين: 25.47 تريليون يوان حجم التجارة الخارجية في النصف الأول

جانب من الاجتماع

زيادة تصل إلى 3 أضعاف.. «القابضة للمياه» تكشف تفاصيل العلاوة الدورية الجديدة للعاملين

بالصور

بعد إصابة ابن سالي عبد السلام.. كل ما تريد معرفته عن الوحمة الدموية

بعد إصابة ابن سالى عبد السلام.ما هى الوحمة الدموية
بعد إصابة ابن سالى عبد السلام.ما هى الوحمة الدموية
بعد إصابة ابن سالى عبد السلام.ما هى الوحمة الدموية

شاهد.. ولي عهد النرويج يقود احتفالات عودة بعثة المنتخب من كأس العالم

ولي العهد النرويجي
ولي العهد النرويجي
ولي العهد النرويجي

هل يجب غسل المشروم قبل الطهي أم مسحه فقط؟.. الطريقة الصحيحة التي يوصي بها الخبراء

مشروم
مشروم
مشروم

بعد اكتشاف إصابته بوحمة دموية.. سالي عبد السلام تطلب الدعاء لابنها هارون

بعد اكتشاف إصابته بوحمة دموية.. سالي عبد السلام تطلب الدعاء لابنها هارون
بعد اكتشاف إصابته بوحمة دموية.. سالي عبد السلام تطلب الدعاء لابنها هارون
بعد اكتشاف إصابته بوحمة دموية.. سالي عبد السلام تطلب الدعاء لابنها هارون

فيديو

أزمة جوري بكر

هل زواج أصحاب متلازمة داون في شرع ربنا؟.. القصة الكاملة لأزمة جوري بكر

ندى

اعتبريها صفقة.. فتاة تتهم والدها بالاتجار بها وإجبارها على الزواج من مسن عربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد