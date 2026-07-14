وزير المالية: دعم الصادرات بلغ 28 مليار جنيه فى العام المالى 2025/ 2026 بمعدل نمو سنوى 55٪؜

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياساتنا المالية «مشجعة» للاستثمار بأكبر مساندة اقتصادية للإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أن دعم الصادرات بلغ ٢٨ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بمعدل نمو سنوى ٥٥٪؜

قال الوزير، خلال رئاسته للاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة المالية وجمعية المصدرين المصريين «اكسبولينك»، إن المخصصات الموازنية تعكس أولوياتنا الهادفة لدفع النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي.

أوضح أن المجموعة الاقتصادية «فريق واحد» يعمل بتناغم كبير لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص، وهناك تنسيق مستمر مع كل الوزارات والجهات المعنية لدمج أولوياتنا الاقتصادية فى برامجنا ومبادراتنا وعملنا اليومي.

أضاف الوزير، أننا ملتزمون باستكمال مسار الإصلاحات الهيكلية حتى نصنع «الفارق الإيجابي والمؤثر» فى الواقع الاقتصادي وتتحسن أوضاع المواطنين، مشيرًا إلى أن مجتمع الأعمال تشارك معنا وتجاوب بثقة كبيرة مع مبادرة التسهيلات الضريبية، وقد انعكس ذلك فى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٨٪؜ خلال العام المالى الماضي دون أعباء جديدة على نحو يعكس تحسن النشاط الاقتصادي ومعدلات «الرضا الضريبي».

أوضح الوزير، أننا ملتزمون بالتواصل المباشر مع المصدرين والمستثمرين لتذليل أي تحديات قد تواجههم، آملين تحويل الأفكار والسياسات إلى نتائج ملموسة يشعر بها مجتمع الأعمال على أرض الواقع.

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ترسخ شراكة الثقة مع الممولين بقدر كبير من التحفيز والتبسيط، وتتضمن حوافز كثيرة ومعالجات عملية مرنة للعديد من التحديات، على نحو يسهم فى تغيير الواقع الضريبى للأفضل، موضحة أننا جاهزون لتطبيق هذه الحزمة فور صدور القوانين الخاصة بها، جنبًا إلى جنب مع بعض التيسيرات التى تم تنفيذها بالفعل دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية.

أشارت إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، وخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي لخفض الأعباء عن كل الممولين، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية لمدة ٤ سنوات بدلًا من سنتين.

أكد أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، أننا نعمل على تيسير وتبسيط الإجراءات لتقليص متوسط زمن الإفراج، وهناك نظام متطور لإدارة المخاطر لتعزيز مسار التخليص الجمركى المسبق، بحيث تكون الأولوية في التخليص الجمركي للشركات المتميزة عبر برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ويتم الاكتفاء فقط بالفحص المستندي في المسار الأصفر والفحص بالأشعة في المسارين الأخضر والأزرق.

قالت نيفين منصور مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إننا سددنا ٧٠ مليار جنيه للمصدرين خلال ٦ سنوات، وصرفنا ١٢,٦ مليار جنيه للمصدرين خلال العام المالي الماضي، ونستهدف الانتهاء من سداد كل المتأخرات خلال سنتين؛ على نحو يعكس الاهتمام الكبير من الدولة بتنشيط الصادرات وتعزيز قدراتها التنافسية فى مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية.

استعرض محمد قاسم رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، أبرز التحديات التى تواجه مجتمع المصدرين المصريين، معربًا عن تقديره لجهود الإصلاح الضريبى والجمركى؛ بما يسهم فى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة الصادرات.

أوضح، أن الصادرات تمثل القاطرة الحقيقية للتنمية الاقتصادية، لما لها من دور محورى فى زيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتوفير النقد الأجنبى، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، لافتًا إلى أن تعزيز القدرات التصديرية يسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ورفع مستويات التشغيل وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

أشار الدكتور سمير عارف، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين «اكسبولينك»، إلى أهمية تشجيع الشركات الراغبة في الاندماج من خلال تبني سياسات داعمة لتبسيط الإجراءات وتسريعها وتذليل العقبات التنظيمية، بما يضمن الاستمرارية ويسهم في استدامة هذه الكيانات وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة في الأسواق المحلية والدولية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.