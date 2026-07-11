وزير المالية: نستهدف انطلاقة قوية في مسار التحول إلى ثقافة خدمة العملاء

قال أحمد كجوك، وزير المالية، "إننا نستهدف انطلاقة قوية في مسار التحول إلى ثقافة خدمة العملاء مع تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية".

وأضاف كجوك، في حوار مفتوح مع فريق "الكول سنتر" من مصلحة الضرائب، ومصلحة الضرائب العقارية، وشركة "إي نابل" التابعة لشركة "إي فاينانس": "سهلوا على شركائنا من الأفراد والشركات وساعدوهم على الاستفادة من التسهيلات الضريبية والعقارية.. يسروا على الناس، قد ما تقدروا.. وتعاونوا مع المصالح الضريبية على حل كل المشاكل بمعالجات عملية مرنة.. تلطفوا مع المستثمرين والمواطنين.. إحنا شغالين عندهم.. وهدفنا خدمتهم بشكل متميز".

ووجه حديثه لفريق العمل قائلا: "كونوا أكثر تجاوبًا، ومساندة لعملائنا بالرد السريع والمعلومات الصحيحة والدعم الفني والتقني اللازم.. وخليكم خطوة بخطوة مع كل من يسألكم عن أبلكيشن الضرائب العقارية.. حتى يحصلوا على ما يريدون من خدمات إلكترونيا".

وقال كجوك للعاملين أيضًا: "استخدموا الذكاء الاصطناعي في التيسير والتبسيط على متلقي الخدمات الضريبية والعقارية.. من المهم التحليل الدوري لأسئلة العملاء ومعالجتها في أدلة استرشادية وإدراجها في حملات الوعي الضريبي".

وأكد الوزير أن التطوير والتحسين عملية مستمرة.. تبدأ وتنتهي من عملائنا.. وسنبذل كل الجهد لنيل ثقتهم ورضاهم بمزيد من الحوافز والتيسيرات، موضحًا أن ثقته في شبابنا بلاحدود، وأنه سعيد جدًا بحرصهم على الإسهام الفعال في تغيير الواقع الضريبي للأفضل.

وقال للشباب العاملين في هذا الفريق،: "أنتم ركيزة أساسية في مسار التسهيلات الضريبية.. وبدونكم لن ننجح في الوصول السريع لشركائنا".

من جانبها، أشارت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى التعاون مع شركة «إي فاينانس» وشركة «إي نابل» بكوادر ضريبية متميزة تتسم بالكفاءة والمرونة، ونحن جاهزون لتبسيط الإجراءات من واقع التطبيقات العملية وردود أفعال متلقي الخدمات.

ومن جانبه، أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية"، "أننا نضع كل إمكانياتنا وقدراتنا الفنية والتقنية لتحسين الخدمات الضريبية، لافتًا إلى أن شركة «إي نابل» تمتلك العديد من الكفاءات والخبرات المؤهلة لدفع مسار التحول الضريبي إلى خدمة العملاء".