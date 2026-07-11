مجتبي خامنئي: الثأر لوالدي مطلب الأمة.. وسنحاسب المسئولين عن اغتياله

تعهد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي بالثأر لوالده الراحل آية الله علي خامنئي، مؤكداً أن القصاص لدمائه يمثل "مطلب الأمة" ولا بد من تحقيقه.

وفي رسالة مكتوبة نُشرت عبر حسابه على تطبيق "تيليجرام"، بالتزامن مع مراسم تشييع جثمان والده، قال خامنئي: "نتعهد بالثأر لدماء القائد الشهيد وجميع شهداء هاتين الحربين من القتلة والمجرمين".

وجاءت مراسم التشييع بعد أشهر من مقتل آية الله علي خامنئي في الغارات الجوية الأولى التي استهدفت إيران خلال الحرب الإسرائيلية الأمريكية، في 28 فبراير الماضي، وفقاً لما أوردته وكالة "رويترز".