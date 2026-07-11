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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لطالب أدين بالاتجار في الحشيش بشرم الشيخ

محكمة جنوب سيناء
محكمة جنوب سيناء
ايمن محمد
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قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة طالب بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في مخدر الحشيش بمدينة شرم الشيخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمود الهريدي، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الثاني من أبريل 2026، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمدينة شرم الشيخ تفيد بقيام المتهم، “حسن. م”، 22 عامًا، طالب، مقيم بمركز إدفو بمحافظة أسوان، بترويج المواد المخدرة في نطاق شارع السلام.

وعقب تقنين الإجراءات، شُكّلت مأمورية أمنية استهدفت المتهم، وتمكن ضباط قسم أول شرم الشيخ من ضبطه قبل محاولته الفرار. 

وبتفتيشه، عُثر بحوزته على حقيبة قماشية تحتوي على 13 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش، إلى جانب مبلغ مالي قدره 4100 جنيه، وهاتفين محمولين.

وأقر المتهم، خلال التحقيقات، بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، كما اعترف بأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطه غير المشروع، وأن الهاتفين المحمولين كانا يستخدمان في التواصل مع عملائه.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3322 لسنة 2026 جنح قسم أول شرم الشيخ، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم احتياطيًا، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لفحصها، مع إيداع المبلغ المالي المضبوط خزينة المحكمة.

وأكد تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن مخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول للمواد المخدرة.

وبعد استكمال التحقيقات، أُحيلت القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 458 لسنة 2026 كلي جنوب سيناء، والتي أصدرت حكمها حضوريًا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، عما أُسند إليه.

جنوب سيناء شرم الشيخ حبس طالب اسوان

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