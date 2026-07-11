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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ارتفاع حركة الركاب بمطار العلمين الدولي بنسبة 57% مقارنة بالعام الماضي

مطار العلمين
مطار العلمين
نورهان خفاجي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعلن مجلس الوزراء أن مطار العلمين الدولي شهد معدلات نمو غير مسبوقة خلال العام الجاري 2026، مقارنةً بالعام الماضي، في حركة التشغيل والركاب، وذلك في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير منظومة الطيران المدني، وتعزيز جاهزية المطارات المصرية لاستيعاب النمو المتزايد في حركة السفر والسياحة والاستثمار.

وفي ضوء رؤية الدولة لتحويل مدينة العلمين الجديدة إلى مركز عالمي للسياحة والأعمال، تواصل وزارة الطيران المدني تنفيذ خططها لتطوير ورفع كفاءة مطار العلمين الدولي، بما يواكب النمو المتسارع في حركة السفر والسياحة والاستثمار، ويعزز جاهزيته لاستقبال النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء (EIAS 2026)، المقرر إقامته خلال شهر سبتمبر المقبل، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الدفاع والقوات الجوية ووكالة الفضاء المصرية.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن استضافة النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء تعكس المكانة المتنامية التي تحظى بها مصر على خريطة صناعة الطيران والفضاء إقليميًا ودوليًا، كما تسهم في فتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات، ونقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة.

وعبر مجلس الوزراء من خلال مركزه الإعلامي، والإنفوجراف الذي نشره على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، استعرض المركز أبرز مؤشرات النمو التي حققها مطار العلمين الدولي خلال عام 2026، موضحًا أن عدد الركاب بالمطار ارتفع بنسبة 57% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 266.6 ألف راكب خلال عام 2026، مقابل 169.5 ألف راكب خلال عام 2025.

كما ارتفع عدد الرحلات الجوية بالمطار بنسبة تبلغ حوالي 26% مقارنة بالعام الماضي، ليسجل 3.19 آلاف رحلة جوية خلال عام 2026، مقابل 2.54 ألف رحلة جوية خلال عام 2025.

وأضاف الإنفوجراف أن عدد شركات الطيران العاملة بمطار العلمين الدولي يبلغ حاليًا 15 شركة طيران، من بينها: الاتحاد للطيران، وفلاي دبي، وفلاي ناس، وآير كايرو، والخطوط السعودية.

وأشار الإنفوجراف إلى أنه مع انطلاق موسم صيف 2026، استقبل مطار العلمين الدولي رحلات جديدة لعدد من شركات الطيران الدولية، أبرزها: تاروم الرومانية، وإنتر إير البولندية، وبي إتش إير البلغارية، وطيران الخليج.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد شركات الطيران العاملة بالمطار إلى 26 شركة طيران بنهاية الموسم.
 

مطار العلمين مطار العلمين الدولي مجلس الوزراء رئاسة مجلس الوزراء

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