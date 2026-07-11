وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

التقى الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ب "جى كابومبو مواديامفيتا" نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطنى والمحاربين القدماء بجمهورية الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على الأمن والإستقرار داخل القارة الأفريقية، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكرى والأمنى بين البلدين.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة خلال اللقاء عن إعتزازه بالعلاقات المصرية الكونغولية المشتركة وأهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون والدعم فى مختلف مجالات التعاون العسكرى.

من جانبه أشاد نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطنى والمحاربين القدماء بجمهورية الكونغو الديمقراطية بجهود مصر الداعمة لكافة قضايا القارة الأفريقية، معربا عن تطلعه لمزيد من التنسيق فى الموضوعات

ذات الإهتمام المشترك.

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.