الرعاية الصحية: الهيئة 68 مليون خدمة طبية وعلاجية في إقليم القناة

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة (بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس)، منذ تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل بها حتى الآن.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بمحافظات إقليم القناة بلغ 68 مليون خدمة من خلال 157 منشأة صحية تابعة للهيئة، بما يعكس حجم التطور الذي شهدته الخدمات الصحية وجودة الرعاية المقدمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن تكلفة تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة تجاوزت 25.5 مليار جنيه حتى الآن، مؤكدًا استمرار جهود الهيئة في تطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءة التشغيل بما يحقق أهداف المنظومة في توفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين.

تقدم نحو 80% من الخدمات الصحية التي يحتاجها المواطن

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظات إقليم القناة قدمت ما يقرب من 30 مليون خدمة رعاية أولية، مؤكدًا أن منشآت طب الأسرة تمثل البوابة الأولى للمواطن للحصول على الخدمات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تقدم نحو 80% من الخدمات الصحية التي يحتاجها المواطن، باعتبارها الركيزة الأساسية للرعاية الوقائية والكشف المبكر والمتابعة المستمرة، بما يسهم في تقديم خدمة صحية متكاملة وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أنه تم إجراء أكثر من 358 ألف عملية وتدخل جراحي داخل منشآت الهيئة بمحافظات إقليم القناة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، لافتًا إلى أن المنظومة توفر للمواطن حماية مالية حقيقية، حيث لا يتحمل المنتفع سوى قيمة المساهمة المقررة والتي تبلغ 482 جنيه شاملة الإقامة مهما بلغت تكلفة الإجراء الطبي.

وتابع الدكتور أحمد السبكي أنه تم اعتماد 131 منشأة طبية بإقليم القناة وفق معايير الجودة القومية الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، والمعترف بها دوليًا، بما يعزز جودة وسلامة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة قرابة 3 مليون مواطن، إلى جانب إجراء 4 ملايين فحص طبي شامل للمنتفعين، بما يدعم توجه المنظومة نحو الرعاية الصحية الاستباقية والاهتمام بصحة المواطن.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن التحول الرقمي والميكنة يمثلان أحد أهم محاور نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أنه تم الانتهاء من ميكنة 100% من منشآت طب الأسرة و95% من المستشفيات بمحافظات إقليم القناة، بما يسهم في تحسين سرعة تقديم الخدمة ورفع كفاءة الأداء التشغيلي.

واختتم رئيس هيئة الرعاية الصحية مؤكدًا أن ما تحقق بمحافظات إقليم القناة يمثل خطوة مهمة في طريق تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن تجاوز نسبة رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة 89% يعكس نجاح جهود الدولة في بناء نظام صحي حديث يرتكز على الجودة والتميز وتحسين تجربة المواطن