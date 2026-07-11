قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جمال رائف: استقبال المنتخب في العلمين الجديدة يعزز الترويج السياحي لمصر
الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة
بدءا من يوم 13 يوليو.. الداخلية تعلن مواعيد تقديم الطلبة الجدد بكلية الشرطة
التلفزيون الإيراني: مجتبى خامنئي سيوجه رسالة عن جنازة والده خلال ساعات
25 يوليو للحكم | حجز محاكمة عمرو أديب بتهمة سب وقذف مرتضى منصور
مدبولي يتابع جهود منظومة الشكاوى خلال يونيو الماضي ويشدد على التفاعل مع المواطنين
وزير المالية لفريق كول سنتر الضرائب: تلطفوا مع العملاء.. إحنا شغالين عندهم
بعد استقرار الأمواج.. شواطئ مرسى مطروح تستعيد الهدوء وتستقبل المصطافين
انطلاق الدراسة بـ10 من مدارس «أجرو المصرية الإيطالية» .. العام الدراسي المقبل
برلماني: منتخب مصر كسب احترام الجماهير ويستحق التكريم الرئاسي
خلال 63 يوماً.. مصر تسجل ربع مليون نسمة زيادة في عدد سكانها
معركة نسائية.. إصابة سيدتين وطفلة خلال مشاجرة بالطوب في قنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرعاية الصحية: الهيئة 68 مليون خدمة طبية وعلاجية في إقليم القناة

انجازات هيئة الرعاية الصحية
انجازات هيئة الرعاية الصحية
عبدالصمد ماهر
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة (بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس)، منذ تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل بها حتى الآن.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بمحافظات إقليم القناة بلغ 68 مليون خدمة من خلال 157 منشأة صحية تابعة للهيئة، بما يعكس حجم التطور الذي شهدته الخدمات الصحية وجودة الرعاية المقدمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن تكلفة تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة تجاوزت 25.5 مليار جنيه حتى الآن، مؤكدًا استمرار جهود الهيئة في تطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءة التشغيل بما يحقق أهداف المنظومة في توفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين.

 تقدم نحو 80% من الخدمات الصحية التي يحتاجها المواطن

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظات إقليم القناة قدمت ما يقرب من 30 مليون خدمة رعاية أولية، مؤكدًا أن منشآت طب الأسرة تمثل البوابة الأولى للمواطن للحصول على الخدمات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تقدم نحو 80% من الخدمات الصحية التي يحتاجها المواطن، باعتبارها الركيزة الأساسية للرعاية الوقائية والكشف المبكر والمتابعة المستمرة، بما يسهم في تقديم خدمة صحية متكاملة وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أنه تم إجراء أكثر من 358 ألف عملية وتدخل جراحي داخل منشآت الهيئة بمحافظات إقليم القناة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، لافتًا إلى أن المنظومة توفر للمواطن حماية مالية حقيقية، حيث لا يتحمل المنتفع سوى قيمة المساهمة المقررة والتي تبلغ 482 جنيه شاملة الإقامة مهما بلغت تكلفة الإجراء الطبي.

وتابع الدكتور أحمد السبكي أنه تم اعتماد 131 منشأة طبية بإقليم القناة وفق معايير الجودة القومية الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، والمعترف بها دوليًا، بما يعزز جودة وسلامة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة قرابة 3 مليون مواطن، إلى جانب إجراء 4 ملايين فحص طبي شامل للمنتفعين، بما يدعم توجه المنظومة نحو الرعاية الصحية الاستباقية والاهتمام بصحة المواطن.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن التحول الرقمي والميكنة يمثلان أحد أهم محاور نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أنه تم الانتهاء من ميكنة 100% من منشآت طب الأسرة و95% من المستشفيات بمحافظات إقليم القناة، بما يسهم في تحسين سرعة تقديم الخدمة ورفع كفاءة الأداء التشغيلي.

واختتم رئيس هيئة الرعاية الصحية مؤكدًا أن ما تحقق بمحافظات إقليم القناة يمثل خطوة مهمة في طريق تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن تجاوز نسبة رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة 89% يعكس نجاح جهود الدولة في بناء نظام صحي حديث يرتكز على الجودة والتميز وتحسين تجربة المواطن

هيئة الرعاية الصحية منظومة التأمين الصحي الشامل إقليم القناة البنية التحتية الصحية مراكز طب الأسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

الأهلي

الكاف يحسم الجدل حول زيادة مقاعد الأندية المصرية بدوري أبطال أفريقيا

الإيجار القديم

تعديل قانون الإيجار القديم.. مقترح جديد يفاجئ الملاك والمستأجرين بخفض الزيادة السنوية

سكالوني

مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل بعثة منتخب مصر في مدينة العلمين اليوم

أمريكا

منهم 4 بلاد عربية ..قرار عاجل بشأن مواطني 7 دول يعيشون في أمريكا

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية الآن

نجوم منتخب مصر

كله بيرقص ويغني.. نجوم منتخب مصر يشعلون أجواء العلمين الجديدة

ترشيحاتنا

نبيل الشوباشي

نبيل الشوباشي يعود لـ "نايل تي في" ليقود التوك شو الرئيسي

عمر الشريف وفاتن حمامة

لماذا غضبت فاتن حمامة من تصريحات عمر الشريف بعد انفصالهما؟

أحمد عبد الوهاب

أحمد عبد الوهاب: الهدوء وحب النظام صفات تجمعني بـ طارق فى ورد على فل وياسمين.. خاص

بالصور

إزالة 99 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وداعًا حبيبة الملايين.. مجـ.زرة داخل فولكس فاجن والضحايا سيارات شهيرة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ .. أطباء : خطأ في 4 حالات منتشرة

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد