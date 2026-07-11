الرئيس السيسي يستقبل بعثة منتخب مصر في مدينة العلمين اليوم

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم بمدينة العلمين، بعثة المنتخب المصري الأول لكرة القدم، وذلك عقب انتهاء مشاركتها في بطولة كأس العالم 2026، في إطار تقدير الدولة لما قدمه الفريق من أداء مميز خلال البطولة العالمية.

ومن المنتظر أن يشهد اللقاء تكريم لاعبي المنتخب الوطني، إلى جانب أعضاء الجهاز الفني، والجهازين الطبي والإداري، تقديرًا لما بذلوه من جهود طوال مشوار المنتخب في كأس العالم، والذي شهد ظهورًا مشرفًا نال إشادة واسعة داخل مصر وخارجها.

كما يشمل التكريم مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، وفي مقدمتهم هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، باعتباره أحد المسؤولين عن إدارة ملف مشاركة المنتخب في البطولة.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قد أعلن في وقت سابق أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل بعثة المنتخب الوطني اليوم السبت، بعد عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أقيمت منافسات كأس العالم 2026، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على دعم الرياضة المصرية وتقدير الإنجازات التي تحققها المنتخبات الوطنية.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى مطار العلمين صباح أمس الجمعة، وسط استقبال رسمي وشعبي كبير، حيث كان في مقدمة المستقبلين عدد من الوزراء، إلى جانب حشود من الجماهير التي حرصت على الترحيب باللاعبين والجهاز الفني، احتفالًا بالمستوى الذي قدمه المنتخب خلال مشاركته في المونديال.

وعقب الوصول، استقلت البعثة حافلة مكشوفة جابت عددًا من شوارع مدينة العلمين، وسط أجواء احتفالية، قبل التوجه إلى مقر الإقامة استعدادًا للقاء الرئيس.

وحقق منتخب مصر إنجازًا تاريخيًا خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، بعدما نجح في بلوغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، مقدمًا مستويات قوية أمام عدد من المنتخبات الكبرى، قبل أن تنتهي رحلته في البطولة بالخسارة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، بعدما استقبل هدفًا قاتلًا في الدقائق الأخيرة، ليودع المنافسات وسط إشادة واسعة بالأداء والروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون طوال مشوارهم في المونديال



