بتصميم الهاتشباك.. سعر إم جي 3 موديل 2026 في السعودية

استطاعت إم جي أن ترسخ مكانتها بين العلامات الصينية؛ بعدما قدمت مجموعة متنوعة من السيارات، حيث تعود جذور العلامة إلى تاريخ طويل شهد العديد من مراحل التطوير قبل أن تنتقل إلى ملكية مجموعة سايك موتور الصينية.

ويأتي طراز إم جي 3 موديل 2026 ضمن أبرز هذه الإصدارات، حيث يطرح في السوق السعودي ضمن الفئة الإقتصادية، مع تصميم خارجي ينتمي إلى فئة الهاتشباك.

إم جي 3 موديل 2026

محرك ام جي 3 موديل 2026

تعتمد إم جي 3 موديل 2026 على محرك بنزين طبيعي التنفس بسعة 1.5 لتر، يتكون من 4 أسطوانات، مع توصيل القوة إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار من نوع CVT.

وتنتج هذه المنظومة قوة تصل إلى 109 أحصنة، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 140 نيوتن متر، بينما تحقق السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 17.8 كيلومترًا لكل لتر، في حين تبلغ سعة خزان الوقود 45 لترًا.

إم جي 3 موديل 2026

أبعاد ام جي 3 موديل 2026

تنتمي إم جي 3 إلى فئة سيارات الهاتشباك المدمجة، حيث يبلغ طول السيارة 4113 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1797 ملم، مع ارتفاع يبلغ 1502 ملم، في حين تمتد قاعدة العجلات إلى 2570 ملم، ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 1188 كيلوجرامًا.

تجهيزات ام جي 3 موديل 2026

زودت إم جي 3 موديل 2026 بعدد من أنظمة السلامة الأساسية التي تدعم السائق خلال القيادة، حيث تأتي السيارة بوسادتين هوائيتين، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، بالإضافة إلى نظام التحكم في قوى الجر، وبرنامج الثبات الإلكتروني.

إم جي 3 موديل 2026

كما تضم السيارة نظام المساعدة على صعود المرتفعات، فضلًا عن حساسات ركن خلفية تساعد على تسهيل الاصطفاف، مع مرايا جانبية كهربائية، إلى جانب مجموعة من أنظمة الدعم مثل شاشة عرض الوسائط، مقود حركة متعدد الوظائف، نظام صوتي ترفيهي.

سعر إم جي 3 موديل 2026 في السوق السعودي

تتوفر إم جي 3 موديل 2026 في السوق السعودي ضمن فئة السيارات الاقتصادية، حيث يبدأ سعرها من 49,737 ريالا.