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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار إم جي RX9 موديل 2026 في السوق السعودي

ام جي RX9
ام جي RX9
صبري طلبه

تعد ام جي RX9 من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدام التي تقدمها العلامة الصينية داخل السوق السعودي، حيث تنتمي إلى فئة SUV كبيرة الحجم التي تجمع بين الرحابة والتجهيزات الحديثة. 

أبعاد ام جي RX9 موديل 2026

تعتمد ام جي RX9 على هيكل كبير يعكس طبيعة السيارة ضمن فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدام، حيث يبلغ طولها 4983 ملم، فيما يصل العرض إلى 1967 ملم، بينما يبلغ الارتفاع 1786 ملم، كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2915 ملم.

ام جي RX9 موديل 2026

محرك ام جي RX9 موديل 2026

تعتمد السيارة على محرك بنزين تيربو بسعة 2.0 لتر مكون من 4 أسطوانات، ويستطيع هذا المحرك أن ينتج قوة تصل إلى 235 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 392 نيوتن متر، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 9 سرعات، يعمل على نقل القوة إلى العجلات الأمامية.

ام جي RX9 موديل 2026

ام جي RX9 موديل 2026 والتجهيزات الداخلية

تضم المقصورة مجموعة من العناصر التقنية حيث حصلت RX9 على شاشة معلومات وترفيه قياس 12.3 بوصة تدعم الاتصال عبر البلوتوث إلى جانب أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما زودت السيارة بشاشة عدادات رقمية، ومقود حركة متعدد الوظائف مكسوًا بالجلد، مع مقاعد كهربائية ومكيف هواء أوتوماتيكي، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، ونظام ترفيهي صوتي.

ام جي RX9 موديل 2026

ام جي RX9 موديل 2026 وتقنيات الحماية 

زودت ام جي RX9 بمجموعة من أنظمة السلامة وتشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح EBD، بالإضافة إلى برنامج الثبات الإلكترونيESP ، ووسائد هوائية للحماية ومثبت سرعة، إلى جانب حساسات ركن، وخاصية المساعدة على صعود المرتفعات.

ام جي RX9 موديل 2026

سعر ام جي RX9 موديل 2026 في السعودية

تطرح ام جي RX9 موديل 2026 داخل السوق السعودي بسعر يبدأ من 114,425 ريال.

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