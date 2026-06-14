أولينيا أونو.. أول سيارة كهربائية مكسيكية وبهذا السعر

تدخل المكسيك مرحلة جديدة في قطاع التنقل الكهربائي مع الكشف الرسمي عن أولينيا أونو، وتعد هذه النسخة هي أول سيارة كهربائية يتم تطويرها وتصنيعها محلياً بشكل كامل.

ويأتي مشروع انطلاق أولينيا بدعم مباشر من الجهات الحكومية هناك في إطار توجه يستهدف توفير وسائل نقل منخفضة التكلفة تناسب الاستخدام اليومي داخل المدن.

تصميم أولينيا أونو

تكشف الصور الخاصة بالسيارة أولينيا أونو عن توجه واضح نحو البساطة والعملية، حيث تعتمد أولينيا على تصميم خارجي صغير الحجم بملامح هندسية مباشرة، ويبرز السقف المرتفع نسبياً مع المساحات الزجاجية الكبيرة التي توفر رؤية جيدة للسائق والركاب.

أولينيا أونو

وتأتي السيارة أولينيا أونو بواجهة أمامية بسيطة تحتوي على 2 من المصابيح الأمامية الدائرية، مع جنوط تقليدية حسبما اظهرتها الصور، بالإضافة إلى باب جانبي كبير واخر للناحية الأمامية، مع اقطاب ثنائية على جانبي السقف، ومقصورة داخلية تتسم بالرحابة.

أولينيا أونو والأداء الفني

توفر السيارة أولينيا أونو مدى قيادة يصل إلى 100 كيلومتر بالشحنة الواحدة، كما تتميز السيارة بسهولة عملية الشحن، إذ يمكن إعادة تعبئة البطارية بالكامل خلال نحو أربع ساعات فقط عبر مصدر كهربائي منزلي بجهد 220 فولت.

أولينيا أونو

وتأتي أولينيا أونو بنظام دفع كهربائي بسيط، حيث تستفيد السيارة من بطارية ليثيوم حديد فوسفات بسعة 14.7 كيلوواط ساعة، وتغذي البطارية محركاً كهربائياً واحداً ينقل الحركة إلى العجلات الأمامية بقوة تبلغ 17 حصاناً.

سعر السيارة أولينيا أونو

يركز المشروع بشكل أساسي على تقديم وسيلة نقل منخفضة التكلفة، حيث يبدأ سعر أولينيا أونو من نحو 8600 دولار أمريكي.