الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بيك أب بتصميم كلاسيكي.. BAW 212 الصينية تستعد للانطلاق| صور

صبري طلبه

تبدأ BAW 212 رحلتها في الأسواق العالمية باعتبارها واحدة من الطرازات الجديدة التي تمزج بين الطابع الكلاسيكي لسيارات الدفع الرباعي في فئة البيك أب.

وتنطلق السيارة بحزمة من التجهيزات، التي تتضمن وسائل الحماية والأمان، بالإضافة إلى عناصر الرفاهية والتحكم، والتي تعزز من قدرات واحدة من أحدث سيارات تلك الفئة.

أبعاد السيارة BAW 212

ترتكز سيارة BAW 212 على قاعدة عجلات بطول 3.49 متر، ويبلغ طولها الإجمالي نحو 5.47 متر، مع عرض يصل إلى 1.95 متر وارتفاع يقارب 1.97 متر، ومساحة تحميل خلفية بنسبة 1.56 متر.

محرك وأداء BAW 212

تعتمد السيارة BAW 212 على محرك ديزل تيربو بسعة 2.3 لتر، يولد قوة تبلغ 188 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 500 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات يعمل مع نظام دفع كلي للعجلات.

تجهيزات قيادة متعددة تناسب مختلف التضاريس

زُودت BAW 212 بنظام أوضاع قيادة متعددة يشمل الوضع العادي والاقتصادي، بالإضافة إلى أوضاع مخصصة للثلج والرمال والطين والصخور، إلى جانب وضعيات لعبور المياه والطرق الجبلية وغير المستوية، والوضع الرياضي، كما تأتي السيارة مزودة بمصابيح LED وإشارات ضوئية حديثة، مع عتبات جانبية وحساسات حركة أمامية.

مقصورة وتجهيزات BAW 212

تقدم BAW 212 تجهيزات تقنية حديثة تشمل شاشة عدادات رقمية قياس 10.25 إنش، إلى جانب شاشة وسطية قياس 12.3 إنش تدعم أنظمة أندرويد أوتو وآبل كاربلاي.

كما تضم السيارة نظام صوتي مكون من 8 سماعات، ومكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، إضافة إلى مقود متعدد الوظائف، وبشاحن لاسلكي للهواتف ومقاعد كهربائية تدعم 10 وضعيات مختلفة لضبط الجلوس.

سعر السيارة BAW 212 عالميًا 

تبدأ أسعار السيارة BAW 212 في السوق الأوروبية، وتحديدًا في ألمانيا، من حوالي 41,995 يورو.

