قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد رمضان: حصلت على 45 مليونا في الأسطورة.. والغناء أعلى دخلا وأستعد لإطلاق جمعية خيرية |تقرير
الرقابة النووية الإماراتية تؤكد سلامة محطة براكة بعد حريق قرب الموقع
الشباب يهزم اتحاد جدة ٣-٢ في الدوري السعودي
ليندسي جراهام: الوضع الراهن في مضيق هرمز يضر الجميع
الأردن يدين استهداف أبوظبي بمسيرة ويؤكد تضامنه الكامل مع الإمارات
إصابة قائد سرية إسرائيلي بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة جنوب لبنان
الشرطة الإيرانية: اعتقال أكثر من 6500 جاسوس منذ اندلاع الحرب
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح لعناصر حزب الله بالعودة للقرى الحدودية
50 جنيها.. أسرع طريقة لاستخراج شهادة الميلاد المميكنة
قادمة من العراق.. السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات
تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي عقب مواجهة المصري
هل يجوز الاقتراض من أجل الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قصور الثقافة تفتح أبواب الوعي.. من الهجانة إلى متاحف الحضارة وورش دعم أطفال 57357

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال الشرقاوي

في تحرك ثقافي واسع يعكس سعي الدولة إلى بناء الوعي وتعزيز الهوية الوطنية، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة تنفيذ سلسلة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تجمع بين المسرح والتثقيف والفنون والورش التفاعلية، مستهدفة الأطفال والشباب والعاملين بالمؤسسات الثقافية، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر المعرفة وبناء الإنسان المصري.


وفي هذا السياق، تطلق الهيئة غدا الاثنين ورشة تثقيفية متخصصة تهدف إلى تعزيز الدور الثقافي والتربوي ورفع الكفاءة المعرفية للعاملين بقصور الثقافة، وذلك من خلال الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين، عبر لقاءات “أونلاين” تمتد على مدار الأسبوع الجاري.
وتناقش الورشة عددا من القضايا الفكرية والاجتماعية المهمة، من بينها “المرأة المصرية واستمرارية الحضارة من الجذور القديمة إلى الحاضر”، إلى جانب محاور تتعلق بالصحة النفسية للأسرة، وأثر الحضارة الإسلامية في تشكيل الهوية المصرية ومنظومتها القيمية والثقافية.
وعلى خشبة مسرح قصر ثقافة أسيوط الصيفي، ينطلق العرض المسرحي “الهجانة” لفرقة أسيوط القومية المسرحية، مستعيدا واحدة من الصفحات المنسية في التاريخ المصري، حيث يروي مأساة مئات الآلاف من العمال المصريين الذين جرى اقتيادهم قسرا لخدمة الجيش البريطاني خلال الحرب العالمية الأولى.
ولا يكتفي العرض، المأخوذ عن رواية للكاتب أيمن رجب طاهر، بسرد وقائع تاريخية، بل يقدم معالجة إنسانية تكشف حجم القهر الذي تعرض له هؤلاء البسطاء، مؤكدا قدرة الروح المصرية على الصمود رغم الألم والانكسار. ويستمر العرض حتى 27 مايو الجاري ضمن خطة إقليم وسط الصعيد الثقافي.
وفي إطار الأنشطة الموجهة للأطفال، نظمت الهيئة يوما فنيا وثقافيا لأطفال مستشفى مستشفى 57357 من خلال “أتوبيس الفن الجميل”، حيث تضمنت الفعاليات ورش حكي وفنون تشكيلية تهدف إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي للأطفال داخل المؤسسات العلاجية.
وشهدت الفعاليات ورشة تعريفية بإبداع النحات المصري الرائد محمود مختار، استعرضت أبرز أعماله الفنية ودورها في التعبير عن الهوية المصرية، إلى جانب ورش فنية تفاعلية أتاحت للأطفال التعبير عن بيئتهم ومشاعرهم باستخدام الألوان والخامات المختلفة.
كما واصلت قصور الثقافة نشاطها الأدبي والفكري بمحافظة بورسعيد، من خلال سلسلة من الندوات التي ناقشت تاريخ المدينة وأسرارها الحضارية، إلى جانب التطرق إلى الجوانب الإنسانية والنفسية في حياة عدد من كبار الأدباء العالميين مثل فرانس كافكا وأونوريه دي بلزاك وفرانسيس بيكون، في محاولة لربط الأدب بالواقع الإنساني وتعميق الوعي الفكري لدى الشباب والمثقفين.
وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، تنظم الهيئة عددا من الجولات الثقافية للأطفال إلى قصر البارون إمبان ومتحف إيمحتب، بهدف تعريف النشء بقيمة التراث الحضاري المصري، وتنمية ارتباطهم بتاريخهم الوطني عبر ورش فنية وأنشطة حكي مستوحاة من المعالم الأثرية والتاريخية المصرية.
وتعكس هذه الأنشطة تنوع أدوار قصور الثقافة، التي باتت تتحرك في أكثر من اتجاه؛ من المسرح والتاريخ إلى الفن والدعم النفسي والتوعية المجتمعية، في محاولة لإعادة تشكيل الوعي العام وترسيخ الهوية الثقافية المصرية لدى الأجيال الجديدة.

بناء الوعي الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة برامج وزارة الثقافة بناء الإنسان المصري القضايا الفكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة روميساء

بعد 5 أيام غياب.. لغز اختفاء روميساء طالبة أكتوبر ينتهي بمفاجأة مثيرة.. صور

سعر الذهب

500 جنيه.. قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يصعد بقوة

أرشيفية

اعرف هتاخد كام يوم.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

حالة الطقس اليوم

موجة لهيب والحرارة 45.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لمدة 5 أيام

حالة الطقس

47 درجة وأتربة بالمساء.. الأرصاد تُطلق إنذارا شديد اللهجة بشأن طقس الاثنين

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا.. قبل عيد الأضحى أم بعده؟

الطالبة الراحلة

بسبب فسخ خطبتها .. فتاة تنهي حياتها بالحبة القاتلة في المنوفية

تعبيرية

بعد قرار الحكومة .. حظر العمل الإضافي وخفض ساعات العمل للمرأة الحامل

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على سائق ميكروباص طمس اللوحات المعدنية الخلفية ببنى سويف

الطفلة

ارموها وحد يربيها.. رحلة تخلص قاصرا من صغيرتها من العمرانية لأبو النمرس.. صور

المتهمون

كنا بنهزر.. القبض على 4 أشخاص استقلوا دراجة نارية للتعدي على طفل في الغربية

بالصور

من غرناطة إلى شارع بغداد.. مهرجان للسيارات الكلاسيكية في شوارع مصر الجديدة

مهرجان للسيارات الكلاسيكية
مهرجان للسيارات الكلاسيكية
مهرجان للسيارات الكلاسيكية

اعتماد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية الجديدة لـ207 قرية وعزبة بالشرقية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

مهرجان Trend Awards يكرم منى العمدة تقديرًا لدورها في دعم ملف التطوير العقاري

منى العمدة
منى العمدة
منى العمدة

الحسن عادل ينتهي من تصوير كليب «نبينا محمد نبينا» بين مكة والمدينة

الحسن عادل
الحسن عادل
الحسن عادل

فيديو

شذى

بعد طرح «شطة».. شذى: الأغنية روحها حلوة وردود الأفعال أسعدتني

سبب خفي لأمراض الكلى

في الهواء اللى بنتفسه.. سبب خفي لأمراض الكلى يحيط بك يوميا

حقنة القهوة الشرجية

ترند حقنة القهوة الشرجية يثير القلق.. الأطباء يحذرون: دجل ولا أساس علمي لها

شقق الإيجار التمليكي

اسكن بدون مقدم.. تفاصيل وشروط شقق الإيجار التمليكي الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد