ضمن المواجهة والتجوال.. قصور الثقافة تختتم معرض "تجربة شخصية" ببني سويف وتكرم المشاركين

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، المعرض الفني "تجربة شخصية" الذي أقيم بمحافظة بني سويف، ضمن الفعاليات المصاحبة للمرحلة السادسة من مشروع مسرح "المواجهة والتجوال" التابع للبيت الفني للمسرح بقطاع المسرح، وفي إطار استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى دعم الإبداع الفني بالمحافظات.

نفذت فعاليات اليوم الختامي بالممشى السياحي بكورنيش النيل، وشهدت حضور اللواء أحمد جمال الدين، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، إلى جانب نخبة من الفنانين التشكيليين والإعلاميين.

وفي كلمته، نقل اللواء أحمد جمال الدين تحيات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، للقائمين على تنفيذ الفعالية، مشيدا بفكرة مسرح المواجهة والتجوال، الذي يعتمد على تقديم عروض نوعية لمواجهة الأفكار السلبية في المجتمع، وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية من خلال الوصول إلى جمهور عريض في مختلف أقاليم مصر.

ضم المعرض 48 عملا إبداعيا لـ15 فنانا وفنانة من أبناء المحافظة. وعبر الفنانون عن سعادتهم بالمشاركة، حيث أشار الفنان محمود جاد، إلى أنه قدم ثلاث لوحات فنية، تنتمي الأولى تنتمي إلى الفن الواقعي، وتجسد منظر طبيعي لأحد أحياء القاهرة القديمة، مستلهما من أعمال "وصف مصر" التي وثّقها المستشرقون.

وأضاف أن اللوحة الثانية جاءت ضمن المدرسة الرمزية، وتعبر عن مرحلة تاريخية قاسية مرت بها مصر، في ظل تداخل فترتي الحكم العثماني والاحتلال الإنجليزي، وصولا إلى ثورة يوليو التي أنهت هذين العهدين ومهدت لبداية مرحلة جديدة من الحكم الوطني.

أما اللوحة الثالثة، فتميل إلى التعبير التلقائي، وحملت عنوان "امرأة مصرية"، جسد من خلالها معاناة المرأة في المجتمع، وما تواجهه من قيود اجتماعية وتحديات يومية.

وأوضحت الفنانة آية عباس، أنها شاركت في المعرض بلوحتين منفذتين بالألوان الزيتية، يغلب عليهما الطابع التجريدي، وتعبر اللوحة الأولى عن حالة الفقد، بينما تتناول الأخرى فكرة السعي نحو تحقيق الهدف.

وأشارت الفنانة أميمة أحمد مصطفى، أنها شاركت في المعرض بثلاثة بورتريهات منفذة بأقلام الرصاص، إلى جانب لوحة منفذة بألوان الجواش.

من جانبها، كشفت الفنانة دعاء محمد عبد الله، أنها شاركت بلوحة فنية واحدة باستخدام الألوان الزيتية على قماش الشمواه، مع توظيف تقنيات طباعية تعتمد على البصمة.

وقال الفنان هشام منتصر إنه شارك في المعرض بأربع لوحات، الأولى جاءت بمقاس 50×70 سم، واعتمد فيها على أسلوب التجريد التعبيري بألوان قوية.

وأضاف أن اللوحات الأخرى عبارة عن بورتريهات نفذت بالفحم والرصاص، وركز خلالها على إبراز الملامح الفنية.

من ناحيته، أشار الفنان فتحي عمرو فتحي، أنه شارك بأربع لوحات منفذة جميعها بالألوان الزيتية، موضحا أن الأولى حملت عنوان "سانتيانو"، وهي مستوحاة من قصة رجل مسن يصطاد في البحر ليلا، وجسدت الثانية قصر تاج محل في الهند، في مشهد طبيعي غلبت عليه الدرجات اللونية المائلة إلى الأحمر.

أما اللوحة الثالثة، فكانت بورتريه لسيدة سودانية أطلق عليها اسم "موناليزا إفريقيا"، واعتمد فيها على أسلوب قريب من المدرسة الانطباعية، من خلال استخدام كتل لونية واضحة دون دمج كامل للألوان، كما تضمنت اللوحة الرابعة ملامح لشخصية إفريقية بطابع تعبيري.

وتواصلت الفعاليات بتقديم العرض المسرحي "نور في عالم البحور" للمسرح القومي للطفل، وسط حضور جماهيري كبير.

واختتم اليوم بتكريم الفنانين المشاركين بمنحهم شهادات تقدير، نظرا لأعمالهم الإبداعية، وهم: أميمة أحمد مصطفى، آية عباس حسن، حربي ربيع محمد، دعاء كمال عبد الغفار، دعاء محمد عبد الله، رحاب محمد عباس، ريهام أحمد نبيل، سارة رمضان حسن، عزة عبد الظاهر أحمد، فتحي عمر فتحي، محمد عبد الرحمن مصطفى، محمود عبد المنعم جاد، مريم محمد سيد، هشام منتصر محمود، وياسمين مصطفى موسى.

نفذ المعرض تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، من خلال الإدارة العامة للفنون التشكيلية، وبالتعاون مع إقليم القاهرة وشمال الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة بني سويف.