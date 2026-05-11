الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

برعاية أكاديمية الفنون ونقابة الموسيقيين.. ندوة فى حب هاني شاكر الأربعاء المقبل

أحمد إبراهيم

أعلنت أكاديمية الفنون بالتعاون مع نقابة المهن الموسيقية عن إقامة ندوة خاصة بعنوان «في حب الفنان الراحل هاني شاكر.. أمير الغناء العربي»، تكريمًا لمسيرته الفنية الكبيرة وإسهاماته البارزة في عالم الغناء العربي وذلك برعاية الدكتورة نبيلة حسن رئيسة أكاديمية الفنون، والفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين. 

وتشهد الندوة حضور نخبة من نجوم الغناء والموسيقى، إلى جانب عدد كبير من محبي الفنان الراحل هاني شاكر، يتقدمهم الفنان مصطفى كامل، والدكتور علاء سلامة وكيل نقابة المهن الموسيقية، فيما يدير الندوة الإعلامي طارق مرتضى المتحدث الرسمي للنقابة.

وتقام الندوة في تمام السادسة مساء الأربعاء المقبل بقاعة قاعة ثروت عكاشة، وسط توقعات بحضور واسع من الفنانين والإعلاميين ومحبي الطرب الأصيل.

حفل تأبين للفنان هاني شاكر 

من ناحية أخرى تستعد وزارة الثقافة لتنظيم حفل تأبين على المسرح الكبير بـدار الأوبرا المصرية، تكريما لأمير الغناء العربي هاني شاكر، الذي رحل تاركا إرثا فنيا خالدا في وجدان جمهوره ومحبيه في مصر والوطن العربي.

وقالت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، إن صوت هاني شاكر لم يكن مجرد حضور عابر في ذاكرة الغناء العربي، بل كان امتدادا لزمن كامل من الفن الراقي.

وأضافت أن الفنان الراحل ترك خلفه إرثا فنيا سيظل حيا في ذاكرة الثقافة العربية، بما حمله صوته من قدرة نادرة على التعبير عن المشاعر الإنسانية البسيطة والعميقة في آن واحد، مؤكدة أن حفل التأبين الذي تنظمه وزارة الثقافة لن يكون مجرد وداع لفنان كبير، بل تحية وفاء وتقدير لمسيرة استثنائية صنعت جزءا من وجدان الأمة العربية.

وفاة هانى شاكر 

ورحل عن عالمنا الفنان هاني شاكرخلال الأيام الماضية عن عمر يناهز الـ 73 عاما، بعد صراع مع المرض ورحلة علاج في العاصمة الفرنسية باريس. 

مرض هاني شاكر

وكان الفنان هاني شاكر يعاني في أيامه الأخيرة من التهابات القولون، التي وصلت لمرحلة النزيف وأجرى على إثرها عملية جراحية لاستئصاله في مصر، قبل أن يسافر إلى فرنسا لاستكمال العلاج. 

