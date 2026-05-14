الاقتصاد البريطاني يسجل نموا غير متوقع خلال شهر مارس الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء البريطاني الصادرة اليوم /الخميس/ أن اقتصاد البلاد سجل نموا غير متوقع خلال شهر مارس الماضي بلغت نسبته 0.3 % ، متجاوزا توقعات خبراء الاقتصاد الذين رجحوا حدوث انكماش بنسبة 0.2 %.

وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية أن هذا النمو كان مدعوما بأداء جيد لقطاعي الإنتاج والبناء، رغم ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة لانقطاع إمدادات النفط والغاز بسبب الحرب الإيرانية.

من جانبها .. حذرت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، من زعزعة الاستقرار السياسي للبلاد في الوقت الراهن وتأثير ذلك على الاقتصاد ، في إشارة إلى الدعوات الأخيرة باستقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وقالت ريفز : "ليس هذا هو الوقت المناسب للمخاطرة باستقرارنا الاقتصادي، فذلك سيؤدي إلى تدهور أوضاع الأسر والشركات"..مضيفة : "تكشف الأرقام الصادرة اليوم أن الحكومة لديها الخطة الاقتصادية الصحيحة وأنها تضع تنمية الاقتصاد على رأس أولوياتها".