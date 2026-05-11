ياسمين عبد العزيز تعلن عن تعاونها الجديد مع السقا في "خلي بالك من نفسك"

أعلنت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الرسمي على إنستجرام عن فيلمها الجديد «خلي بالك من نفسك»، والذي يجمعها بالفنان أحمد السقا بعد سنوات طويلة من الغياب عن التعاون السينمائي.

وشاركت ياسمين عبد العزيز البوستر الترويجي للفيلم، وسط تفاعل واسع من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع عودة الثنائي للعمل سويًا في عمل يجمع بين الأكشن والكوميديا.

فيلم خلي بالك من نفسك هو أحدث تعاون بين ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا بعد غياب حوالي 22 سنة عن العمل سوا في السينما والمسرح.

الفيلم بيجمع بين الأكشن والكوميديا والتشويق، ومن بطولة محمد رضوان ومصطفى أبو سريع، وتأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني.

وكشفت تقارير إن أحمد السقا بيقدم شخصية مذيع راديو بيدي نصائح عاطفية للبنات، وبتدور بينه وبين ياسمين عبد العزيز مواقف وصراعات كوميدية خلال الأحداث.