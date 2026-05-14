مناشدة عاجلة من «المرور» لجمهور الزمالك بشأن إياب نهائي الكونفدرالية.. فيديو

أكد اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، أن الحالة المرورية اليوم الخميس تشهد كثافات ملحوظة بالتزامن مع ساعات الذروة الصباحية وارتفاع درجات الحرارة التي تصل إلى 39 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن زيادة الأعطال الناتجة عن الحرارة والرطوبة تؤثر بشكل مباشر على انسيابية الحركة.

وأوضح خلال لقائه مع هاني النحاس مراسل برنامج صباح البلد أن الكثافات تتركز في المناطق الحيوية وأماكن المصالح الحكومية والمتنزهات، إلى جانب مواقع الإغلاقات الجزئية والكلية، ما يؤدي إلى تباطؤ حركة السير خاصة في المحاور الرئيسية بالقاهرة الكبرى.

وأشار إلى تنفيذ عدد من الإغلاقات المرورية المؤقتة، أبرزها الغلق الكلي لتقاطع محور الفريق كمال عامر مع محور 26 يوليو لمدة 10 ساعات بسبب أعمال مونوريل وادي النيل، بالإضافة إلى غلق منزل باوس اتجاه كوبري مهمشة، مع توفير محاور بديلة مثل صلاح سالم وكوبري الفردوس لتخفيف الضغط.

وفيما يتعلق بمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري المقررة السبت، اختتم: هتكون في خطة أمنية مرورية شاملة بهدف تأمين المباراة من حيث منع الانتظار الخاطئ والوقوف في الممنوع ومنع التكدسات المرورية وتسهيل وتيسير الحركة المرورية وسرعة التعامل مع أي عوائق مرورية قد تحدث، وإرشاد قائدي السيارات إلى ساحات الانتظار البديلة. بالإضافة هيكون في نقطة فرز للمرور في شارع ممدوح سالم المطل على الباب الرئيسي الرشدان للتأكد من حمل قائدي السيارات لتصاريح الدخول لساحة الانتظار باستاد القاهرة الدولي، والتي تسع لحوالي 600 سيارة، بالإضافة إلى أن مباحث المرور هتقوم بواجبها من ناحية مواقف الميكروباصات للتأكد من التزام بالتسعيرة المحددة.

واختتم قائلا: بناشد مشجعين الكورة المتوجهين للاستاد لو سمحت استخدم وسائل المواصلات العامة ومدى رفاهيتها موجودة الآن وعدم استخدام السيارات الخاصة حتى نقلل من أحجام السيارات والكثافات المرورية الموجودة في المناطق المحيطة والمؤدية إلى استاد القاهرة الدولي.