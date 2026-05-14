بميزانية تتخطى 4 مليارات جنيه.. التضامن تبدأ صرف مساعدات مايو لـ17 مليون مواطن غدا
إياب نهائي الكونفدرالية.. 8 إجراءات في الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة
ترامب يصف اجتماعه مع نظيره الصيني بالرائع
الدولار بكام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس
مصر تدعو لإنشاء مركز لوجستي للحبوب في شرق بورسعيد لتعزيز الأمن الغذائي
الرئيس الصيني يرحب بالشركات الأمريكية خلال زيارة ترامب لبكين
وزير الاستثمار: التوسع في برامج التدريب لرفع كفاءة المصدرين الجدد
لمواجهة ذروة الاحتياجات.. وزير الري يتابع توفير مياه الشرب والزراعات الصيفية بالمحافظات
وزير الصناعة: 300 ألف متر لتنفيذ المنطقة الروسية وتوطين التكنولوجيا والطاقة
1.5 مليار دولار لمصر.. تمويل التجارة الإسلامية تطلق برنامج 2026 لدعم الطاقة والغذاء
النائب محمد فؤاد لـ"صدى البلد": "قايمة المنقولات الزوجية" أصبحت مقدمة على "الطفل"
مسئول أممي: لا حل عسكري للصراع في السودان .. وتخفيف التصعيد بشكل فوري هناك «ضرورة»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

1.5 مليار دولار لمصر.. تمويل التجارة الإسلامية تطلق برنامج 2026 لدعم الطاقة والغذاء

ولاء عبد الكريم

شارك محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات توقيع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، البرنامج السنوي لصالح جمهورية مصر العربية لعام 2026 بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات بحد ائتماني يصل إلى 6 مليارات دولار أمريكي، وذلك في إطار استراتيجية المؤسسة لدعم الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية في تنفيذ خططهم الوطنية للتنمية، ومن بينها جمهورية مصر العربية، للمساهمة في زيادة معدلات النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تمويل الطاقة والسلع الأساسية ودعم المصدرين المصريين بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة.
 

حضور وزاري
 

وشهد حفل التوقيع كل من الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. وقد وقع الاتفاقية كل من أديب يوسف الأعمى، و مصطفى إسماعيل عبد الكريم، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، والمحاسب أمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول.
 

إطلاق المرحلة الثانية
 

كما شهد الحفل إطلاق المرحلة الثانية من برنامج التدريب «خطوة نحو التصدير» بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، من قبل المهندس أديب الأعمى، والدكتورة ماري كامل، المديرة التنفيذية لمركز تدريب التجارة الخارجية.
 

ويأتي إطلاق النسخة الثانية من البرنامج بعد نجاح النسخة الأولى التي استفادت منها 400 شركة صغيرة ومتوسطة، حيث تستهدف المرحلة الجديدة تدريب 600 مستفيد من المصدرين ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدار عامين، من بينهم 100 متدرب ومتخصص سيحصلون على دبلومة تجارة دولية معتمدة من مركز تدريب التجارة الخارجية وهيئة التدريب على التجارة الدولية في كندا، وذلك بهدف تأهيل جيل جديد من أخصائيي ومديري التصدير من خلال برامج تدريبية متقدمة وشهادات دولية معتمدة.
 

تأهيل المصدرين
 

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن إعداد جيل جديد من المصدرين يمثل أولوية استراتيجية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، موضحًا أن الوزارة تعمل على تأهيل كوادر تمتلك معرفة متكاملة بأساسيات التصدير وأدوات التجارة الدولية بما يضمن قدرتها على النفاذ بكفاءة إلى الأسواق الخارجية.
وأشار الوزير إلى أن برنامج التدريب الذي تنفذه المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة نجح في تأهيل 600 متدرب حتى الآن، مع استهداف زيادة الأعداد خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة المصدرين المؤهلين ودعم جاهزيتهم للتوسع في الأسواق العالمية.
شراكة استراتيجية
وثمّن الوزير التعاون القائم مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مؤكدًا أنها شريك رئيسي في دعم جهود تنمية الصادرات المصرية من خلال برامج التمويل وبعثات الترويج التجاري، إلى جانب برامج بناء القدرات.
وأشاد بالدور الذي تقوم به المؤسسة في تعزيز التكامل الإقليمي وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، معربًا عن التطلع إلى مواصلة هذا التعاون وتوسيع نطاقه خلال الفترة المقبلة.
 

تمويل القطاعات
 

ويتضمن برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في جمهورية مصر العربية لعام 2026 تقديم عمليات تمويل تجارة تهدف لدعم قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة 1.5 مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية، إلى جانب تقديم خطوط تمويلية للبنوك المصرية المحلية لدعم القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات المتوسطة والصغيرة.
كما يتضمن البرنامج عدة مبادرات تشمل تقديم حلول تجارية مدمجة من خلال تصميم وتنفيذ برنامج دعم فني وبناء القدرات بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتنظيم ورشة عمل حول التجارة الرقمية في مصر لدعم جهود الحكومة المصرية في تطوير التجارة الرقمية.
 

تنمية التجارة
 

وتتضمن مبادرات المؤسسة كذلك تنفيذ برامج تهدف إلى تنمية التجارة وتطوير الأعمال، تشمل برنامج «جسور التجارة العربية الإفريقية»، من خلال تصميم وإطلاق برنامج قطري لعامي 2026-2027 لصالح جمهورية مصر العربية لمواصلة دعم المصدرين المصريين، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية «الآفتياس 2»، عبر اعتماد وتنفيذ المشروعات المقدمة من جمهورية مصر العربية ضمن البرنامج.
 

دعم الاقتصاد المصري
 

ومن جانبه، أعرب المهندس أديب يوسف الأعمى عن تقديره للدعم الذي تحظى به المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من جانب الحكومة المصرية، مشيدًا بما تم إنجازه من إصلاحات اقتصادية تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي في مصر وتعزيز مسار التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا دعم المؤسسة للحكومة المصرية في تنفيذ رؤيتها الاقتصادية وخططها الوطنية للتنمية.
وأوضح الأعمى أنه منذ إنشاء محفظة التعاون بين مصر والمؤسسة في عام 2008 وحتى الآن، بلغ إجمالي التمويلات المقدمة نحو 24.8 مليار دولار أمريكي، خُصصت لتمويل قطاعات حيوية في مقدمتها الطاقة والأمن الغذائي.
وأشار إلى أن البنوك المصرية لعبت دورًا محوريًا في حشد الموارد بالشراكة مع المؤسسة، حيث وُجّهت التمويلات بالأساس لتمويل الهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة السلع التموينية، إلى جانب تمويل عدد من عملاء المؤسسة في دول أعضاء أخرى.
 

تمكين المرأة
 

وأضاف أن هذه الجهود شملت تنفيذ مشروعات تنموية هامة لتمكين المرأة ودعم المصدرين، بما يهدف إلى إحداث أثر تنموي مستدام، مشيرًا إلى حرص المؤسسة على دعم القطاع الخاص في مصر بما يعزز جهود التنمية المستدامة.
وأكد أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستعمل خلال عام 2026 على زيادة التعاون مع شركائها وتقديم برامج ومشروعات جديدة تساهم في تمكين المرأة اقتصاديًا، ودعم الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمصدرين.

