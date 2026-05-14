استقرار أسعار الذهب وسط ترقب محادثات ترامب وشي.. والتضخم يضغط على جاذبية المعدن النفيس

استقرت أسعار الذهب خلال التداولات الآسيوية، اليوم الخميس، وسط ترقب الأسواق للاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، في وقت أثرت فيه مخاوف التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط على جاذبية المعدن النفيس.

واستقر الذهب الفوري عند 4691.12 دولار للأوقية بعد تراجعه خلال الجلستين السابقتين، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى 4697.97 دولار.

واتسمت تحركات المستثمرين بالحذر قبيل قمة ترامب وشي في بكين، حيث من المتوقع أن تركز المناقشات على العلاقات التجارية، والحرب الإيرانية، ومخاطر سلاسل الإمداد العالمية؛ وفق ما ذكرته وكالة (بلومبرج) الأمريكية.

وتترقب الأسواق أي مؤشرات على إمكانية نجاح الزعيمين في تهدئة التوترات الجيوسياسية التي هزت أسواق السلع والعملات خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.1% إلى 87.66 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين بنسبة 0.3% إلى 2141.60 دولار للأوقية.

وحصل الذهب، الذي يُنظر إليه تقليديًا كأداة تحوط ضد الاضطرابات الجيوسياسية، على بعض الدعم من استمرار المخاوف المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط والاضطرابات المحيطة بمضيق هرمز، أحد أهم مسارات شحن النفط عالميًا.

لكن بيانات التضخم القوية في الولايات المتحدة وارتفاع الدولار حدّا من مكاسب المعدن النفيس.

وأظهرت البيانات أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تسارعت خلال أبريل بأسرع وتيرة منذ 2022، بينما ارتفع تضخم المستهلكين بأكثر من المتوقع مع انتقال تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالحرب الإيرانية إلى الاقتصاد.

وعززت هذه البيانات التوقعات بإبقاء مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما يقلل من جاذبية الأصول التي لا تدر عائدًا مثل الذهب.

واستقر مؤشر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياته في أسبوعين عقب صدور بيانات التضخم، ما شكل ضغطًا على الذهب عبر جعله أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وقد تؤدي هذه التحركات إلى إضعاف الطلب الفعلي في واحدة من أكبر الدول المستهلكة للذهب عالميًا.