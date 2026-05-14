قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائب محمد فؤاد لـ"صدى البلد": "قايمة المنقولات الزوجية" أصبحت مقدمة على "الطفل"
مصر تدعوا لإنشاء مركز لوجستي للحبوب في شرق بورسعيد لتعزيز الأمن الغذائي
مسئول أممي: لا حل عسكري للصراع في السودان .. وتخفيف التصعيد بشكل فوري هناك «ضرورة»
العثور على الجثة الثانية للجنديين الأمريكيين المفقودين أثناء مشاركتهما بمناورات «الأسد الإفريقي» بالمغرب
مناشدة عاجلة من «المرور» لجمهور الزمالك بشأن إياب نهائي الكونفدرالية.. فيديو
حكم صيام بعض أيام العشر الأوائل من ذي الحجة .. دار الإفتاء توضح
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم .. فيديو
صباح الخير يا مصر يرصد انطلاق التشغيل التجريبي لكوبري الباجور العلوي في المنوفية
بقيمة 35 مليون دولار .. إجراء إسرائيلي عاجل يخص مقاتلات إف 35
بري: المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستبدأ اليوم ولقاء عون بنتنياهو غير وارد
بولندا وسويسرا توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الدفاع السيبراني
إدارة ترامب تعفي بعض جماهير كأس العالم من رسوم التأمين على التأشيرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استقرار أسعار الذهب وسط ترقب محادثات ترامب وشي.. والتضخم يضغط على جاذبية المعدن النفيس

استقرار أسعار الذهب وسط ترقب محادثات ترامب وشي.. والتضخم يضغط على جاذبية المعدن النفيس
استقرار أسعار الذهب وسط ترقب محادثات ترامب وشي.. والتضخم يضغط على جاذبية المعدن النفيس
أ ش أ

 استقرت أسعار الذهب خلال التداولات الآسيوية، اليوم الخميس، وسط ترقب الأسواق للاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، في وقت أثرت فيه مخاوف التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط على جاذبية المعدن النفيس.

واستقر الذهب الفوري عند 4691.12 دولار للأوقية بعد تراجعه خلال الجلستين السابقتين، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى 4697.97 دولار.

واتسمت تحركات المستثمرين بالحذر قبيل قمة ترامب وشي في بكين، حيث من المتوقع أن تركز المناقشات على العلاقات التجارية، والحرب الإيرانية، ومخاطر سلاسل الإمداد العالمية؛ وفق ما ذكرته وكالة (بلومبرج) الأمريكية.

وتترقب الأسواق أي مؤشرات على إمكانية نجاح الزعيمين في تهدئة التوترات الجيوسياسية التي هزت أسواق السلع والعملات خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.1% إلى 87.66 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين بنسبة 0.3% إلى 2141.60 دولار للأوقية.

وحصل الذهب، الذي يُنظر إليه تقليديًا كأداة تحوط ضد الاضطرابات الجيوسياسية، على بعض الدعم من استمرار المخاوف المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط والاضطرابات المحيطة بمضيق هرمز، أحد أهم مسارات شحن النفط عالميًا.

لكن بيانات التضخم القوية في الولايات المتحدة وارتفاع الدولار حدّا من مكاسب المعدن النفيس.

وأظهرت البيانات أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تسارعت خلال أبريل بأسرع وتيرة منذ 2022، بينما ارتفع تضخم المستهلكين بأكثر من المتوقع مع انتقال تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالحرب الإيرانية إلى الاقتصاد.

وعززت هذه البيانات التوقعات بإبقاء مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما يقلل من جاذبية الأصول التي لا تدر عائدًا مثل الذهب.

واستقر مؤشر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياته في أسبوعين عقب صدور بيانات التضخم، ما شكل ضغطًا على الذهب عبر جعله أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وقد تؤدي هذه التحركات إلى إضعاف الطلب الفعلي في واحدة من أكبر الدول المستهلكة للذهب عالميًا.

استقرت أسعار الذهب التداولات الآسيوية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الصيني شي جين بينج ارتفاع أسعار النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء الجديدة

أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة.. القائمة الكاملة لكافة الشرائح

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

صورة ارشيفية

قبل عيد الأضحى.. التأمينات تستعد لموعد صرف معاشات يونيو

حالة الطقس غدا.. تحذير عاجل من حر شديد ورياح مثيرة للرمال والأتربة

حالة الطقس غدا.. تحذير عاجل من حر شديد ورياح مثيرة للرمال والأتربة

مشاجرة بسبب كلاب

خناقة ستات.. كواليس مشاجرة نسائية بسبب إطعام الكلاب في أكتوبر

أسعار الذهب اليوم

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026

سعر الدولار

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الخميس 14 مايو

الغندور

«الغندور» يفتح النار ويُثير الجدل: لماذا لم يطلب الأهلي حكامًا أجانب لمباراة المصري؟

ترشيحاتنا

فريق فني كوري جنوبي يزور دبي لتحديد سبب وقوع انفجار وحريق على متن السفينة "إتش إم إم نامو" بمضيق هرمز

فريق فني كوري جنوبي يزور دبي لتحديد سبب وقوع انفجار وحريق على متن السفينة "إتش إم إم نامو" بمضيق هرمز

مصرع 33 شخصا جراء الأمطار الغزيرة في الهند

مصرع 33 شخصا جراء الأمطار الغزيرة في الهند

كوريا الجنوبية والمكسيك تتفقان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات

كوريا الجنوبية والمكسيك تتفقان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات

بالصور

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل ريش الضانى بالخضراوات

طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات

مقادير بسيطة.. طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

إطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد