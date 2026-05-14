مدبولي يشهد احتفالية صندوق تطوير التعليم لإطلاق مبادرة المليون رخصة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، احتفالية صندوق تطوير التعليم لإطلاق مبادرة المليون رخصة دولية ومرصد سوق العمل الدولي بالعاصمة الجديدة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر الاحتفالية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، والدكتورة رشا شرف، رئيس صندوق تطوير التعليم، وعدد من كبار رموز الدولة وعدد من الشخصيات الدولية العاملة في مجال التعليم.

وتمثل هذه المبادرة خطوة مهمة لإحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم والتدريب في مصر، وفقا لبيانات الصندوق، وسيتم خلال الاحتفالية تكريم عدد من الأكاديميات التعليمية على مستوى الجمهورية في إطار دعم الإبداع والتميز، علاوة علي عرض ما حققته الدولة المصرية من إنجازات في قطاع التعليم وتنفيذ توجيهات الرئيس الاهتمام بالتعليم، وهو ما تم خلال الفترة الماضية من جهود مضنية لتطوير التعليم والمناهج والاهتمام بتدريب المعلم وتقليل الكثافات الطلابية في الفصول، وكذلك وجود شراكات دولية وإنشاء المدارس اليابانية والعمل على زيادتها بالمحافظات.