مدبولي: الرخص الدولية خطوة محورية لتمكين الشباب ودمجهم في سوق العمل العالمي

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته في احتفالية صندوق تطوير التعليم التي أُقيمت نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تسليم الرخص الدولية لمزاولة المهن يمثل خطوة مهمة ومحورية ضمن جهود الدولة لتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي.

المهارات الرقمية واللغات وريادة الأعمال أولوية

وأوضح مدبولي أن هذه الرخص تأتي ضمن منظومة متكاملة تستفيد منها مئات الآلاف من المتدربين الذين خضعوا لبرامج تدريب متقدمة في مجالات متعددة، أبرزها المهارات الرقمية واللغات وريادة الأعمال، بما يعزز قدرتهم على المنافسة عالميًا.

وأشار إلى أن الدولة تسعى من خلال هذه المنظومة إلى ربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الاستثمار في تنمية الموارد البشرية، وتحويل التدريب إلى فرص عمل حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني.