توافق أمريكي صيني على عدم إمتلاك إيران سلاحاً نووياً أبداً

ناقش الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الملف الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز وذلك بحسب ما أعلنه البيت الأبيض الأمريكي.



ووفق البيان الصادر عن البيت الأبيض ، فقد أكد الرئيسان على أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً، مشددين على أهمية مواصلة الجهود لمنع أي تصعيد نووي في المنطقة.



كما اتفق الجانبان على ضرورة ضمان إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة الملاحة الدولية، مع التأكيد على أهمية استقرار الممرات البحرية الحيوية وحماية حرية التجارة العالمية.

وبحسب البيت الأبيض ، فقد عكست المحادثات توافقاً في وجهات النظر حول عدد من القضايا الأمنية، إلى جانب استمرار الحوار بين واشنطن وبكين لتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.