الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت تعلن ولادة طفلتها الثانية

نوال السيد

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت عن ولادة طفلتها الثانية، في خبر شخصي شاركته عبر منصة “إكس”، لتلقى موجة من التهاني من المتابعين والمسؤولين.

وذكرت ليفيت أن الطفلة، التي أطلقت عليها اسم “فيفيانا”، ولدت في الأول من مايو، مؤكدة أنها تتمتع بصحة جيدة وأن العائلة تعيش لحظات من السعادة مع المولودة الجديدة.

وقالت في منشورها إن شقيق الطفلة الأكبر بدأ يتأقلم مع وجودها في الأسرة، في إشارة إلى التحول الجديد داخل حياتها العائلية، معربة عن امتنانها لكل من قدّم لها الدعم والدعوات خلال فترة الحمل.

لحظة عائلية خاصة

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تصبح فيها ليفيت أمًا، حيث سبق أن أنجبت طفلها الأول من زوجها نيكولاس ريتشيو. وأشارت إلى أن الأسرة تعيش ما وصفته بـ”فقاعة السعادة مع المولود الجديد”، في وقت تستمتع فيه بالعطلة المؤقتة عن العمل.

وتشغل ليفيت منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة العام الماضي، حيث أصبحت واحدة من أبرز الوجوه الإعلامية في الإدارة الحالية، والمسؤولة عن التواصل اليومي مع الصحافة.

وكانت ليفيت قد بدأت إجازة الأمومة في أبريل الماضي، فيما تولى عدد من المسؤولين مهامها خلال فترة غيابها، من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي ظهر في مؤتمرات صحفية بالبيت الأبيض لتقديم الإحاطات الرسمية.

عودة مرتقبة للعمل

حتى الآن، لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد عودة ليفيت إلى مهامها داخل البيت الأبيض، في ظل استمرار إجازتها لرعاية مولودتها الجديدة.

ورغم الطابع الشخصي للخبر، إلا أنه حظي باهتمام إعلامي واسع النطاق، نظرًا لموقع ليفيت البارز داخل الإدارة الأمريكية ودورها في إدارة الخطاب الرسمي للبيت الأبيض خلال فترة سياسية حساسة.

