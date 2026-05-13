منذ بدء الموسم.. توريد 154 ألف طن قمح في كفر الشيخ

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أن إجمالي كميات القمح المحلي التي تم توريدها حتى الآن لصوامع وشون ومراكز التجميع بنطاق المحافظة بلغت أكثر من 154 ألفًا و961 طنًا و946 كيلوجرامًا، وذلك منذ بدء موسم التوريد في أبريل الماضي، من خلال 25 موقعًا معتمدًا تابعة للجهات المسوقة المعتمدة وهي الشركة المصرية للصوامع والتخزين، البنك الزراعي المصري، قطاع مطاحن كفرالشيخ، مطاحن الإسكندرية، وجهاز مستقبل مصر.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى انتظام واستمرار عملية التوريد اليومية، موضحًا أنه يتم صرف مستحقات المزارعين خلال 24 ساعة من التوريد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتوفير كافة سبل الراحة والتيسير خلال موسم الحصاد.

ولفت محافظ كفرالشيخ إلى أن السعة الاستيعابية لمنظومة استقبال القمح تبلغ 224 ألفًا و540 طنا من القمح المحلي، موزعة على 3 صوامع بسعة إجمالية 120 ألف طن بمراكز دسوق وسيدي سالم وكفرالشيخ، و17 شونة بسعة 77 ألفًا و740 طنًا، و5 هناجر بسعة 26 ألفًا و800 طن.

وأوضح المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تتابع على مدار الساعة سير عمليات الاستلام في المواقع المختلفة، مع تشكيل لجان فرعية ميدانية لمتابعة المنظومة والتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات المعنية، والعمل على حل أي معوقات قد تواجه عمليات التوريد.

وأضاف أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 243 ألفًا و458 فدانًا بزيادة تُقدر بنحو 8 آلاف فدان عن العام الماضي، من إجمالي 553 ألف فدان هي المساحة الزراعية بالمحافظة، لتمثل نحو 44% من إجمالي الرقعة المنزرعة، مؤكدًا أن كفرالشيخ من أبرز المحافظات إنتاجًا للقمح على مستوى الجمهورية.

أكد محافظ كفرالشيخ أن المحافظة تعد من أهم المحافظات الزراعية في مصر لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز وخصائص بيئية مناسبة لزراعة مختلف المحاصيل، مثل الأرز والقمح والقطن والذرة وفول الصويا وبنجر السكر والبطاطس والخضروات والفواكه.