لجنة خاصة داخل المستشفى.. رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يزور طالبين تعرضا لحادث

أجرى الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، بزيارة عاجلة إلى مستشفى قلين التخصصي اليوم الأربعاء؛ للاطمئنان على الحالة الصحية للطالبين: محمد حمادة مصطفى حجر- وعبد الله محمد حسين، المقيدين بمعهد الشُقة الإعدادي بنين التابع لإدارة قلين التعليمية الأزهرية.

جاءت هذه الزيارة عقب تعرض الطالبين لحادث سير أليم "تصادم موتوسيكل" أثناء توجههما لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في يومها الأول، مما أدى إلى نقلهما إلى المستشفى في تمام الساعة التاسعة صباحًا وحجزهما بقسم الجراحة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وهو ما حال دون تمكنهما من اللحاق بلجنتهما الامتحانية بمقر المعهد.

وخلال الزيارة، التقى الشيخ عبد اللطيف حسن، بالطلاب المصابين وذويهم، مؤكدًا أن سلامة الطلاب تأتي في المقام الأول، واستجابةً لوضعهم الصحي الاستثنائي وبناءً على التقارير الطبية الواردة من إدارة المستشفى.

وجه رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية فورًا بالتنسيق مع الجهات المعنية لتجهيز لجنة خاصة داخل مقر مستشفى قلين التخصصي؛ لتمكين الطالبين من أداء امتحاناتهما وضمان عدم ضياع العام الدراسي عليهما، مع توفير كافة سبل الراحة والدعم النفسي لهما.