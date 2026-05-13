أخبار العالم

فورين بوليسي: إلى متى يستطيع رئيس الوزراء البريطاني البقاء في منصبه؟

كير ستارمر
نوال السيد

يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ضغوطًا سياسية متزايدة بعد أداء ضعيف لحزب العمال في الانتخابات المحلية الأخيرة، وسط تصاعد الدعوات داخل الحزب نفسه تطالبه بالاستقالة، وفق تحليل نشرته مجلة فورين بوليسي.

ورغم هذا الضغط المتنامي، أصر ستارمر على التمسك بمنصبه خلال الأيام الماضية، في وقت يشهد فيه المشهد السياسي البريطاني حالة من الانقسام وعدم الاستقرار داخل صفوف الحزب الحاكم.

وتشير التقارير إلى أن حزب العمال البريطاني يعاني من انقسامات داخلية واضحة، مع تزايد الانتقادات لقيادته الحالية، خاصة بعد النتائج “الكارثية” في الانتخابات المحلية التي اعتبرها البعض مؤشرًا على تراجع الدعم الشعبي للحزب. هذا التراجع فتح الباب أمام نقاشات داخلية حادة حول مستقبل القيادة السياسية، ومدى قدرة ستارمر على الاستمرار في موقعه خلال المرحلة المقبلة.

أزمة داخل حزب العمال وتراجع الثقة

وتشهد أروقة حزب العمال حالة من التوتر المتصاعد، حيث يرى عدد من الأعضاء أن القيادة الحالية فشلت في تحويل الزخم السياسي إلى نتائج انتخابية قوية. ويؤكد منتقدو ستارمر أن الحزب يواجه مشكلة في الرسالة السياسية الموجهة للناخبين، إضافة إلى صعوبة الحفاظ على وحدة الصف الداخلي بين التيارات المختلفة داخل الحزب.

في المقابل، يحاول ستارمر تقديم نفسه كقائد قادر على الاستمرار رغم العواصف السياسية، مشددًا على أنه لا ينوي الاستقالة وأنه يركز على “إعادة بناء الثقة” مع الناخبين. لكن هذا الموقف لم ينجح حتى الآن في تهدئة الانتقادات أو وقف الدعوات المطالبة بتغيير القيادة.

تداعيات الانتخابات المحلية والضغط الداخلي

شكلت نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة نقطة تحول في النقاش السياسي داخل بريطانيا، حيث اعتبرها مراقبون إنذارًا مبكرًا لحزب العمال قبل الانتخابات العامة المقبلة. فخسارة الحزب لمواقع مهمة أو تراجع أدائه في عدد من المناطق أثار تساؤلات حول استراتيجيته الانتخابية وقدرته على المنافسة على المستوى الوطني.

ومع استمرار هذا الجدل، تتزايد الضغوط من داخل الحزب وخارجه لإعادة تقييم القيادة، بينما يواجه ستارمر تحديًا مزدوجًا يتمثل في الحفاظ على تماسك الحزب من جهة، واستعادة ثقة الناخبين من جهة أخرى. هذه المعادلة الصعبة تجعل مستقبله السياسي موضع تساؤل متزايد في الأوساط البريطانية.

ويرى محللون أن بقاء ستارمر في منصبه يعتمد بشكل كبير على قدرته على وقف التدهور في شعبية الحزب خلال الفترة المقبلة.

 وفي حال استمرار النتائج السلبية، قد تتصاعد الدعوات إلى تغيير القيادة بشكل أكثر حدة. ومع ذلك، لا توجد حتى الآن حركة منظمة قادرة على الإطاحة به بشكل مباشر، ما يجعله “متمسكًا بالسلطة” رغم العواصف الداخلية.

علامة بسيطة أثناء المشي قد تكشف مشكلة بالقلب.. تحذير طبي يكشف عرضًا لا ينتبه له كثيرون

