الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

وكيل الأزهر للطلاب: الاجتهاد والثقة بالله طريق النجاح

الشيخ أيمن عبد الغني
الشيخ أيمن عبد الغني
محمد شحتة

توجه الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، بخالص الشكر والتقدير إلى جميع القائمين على أعمال امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، لما يبذلونه من جهدٍ مخلصٍ لضمان خروج الامتحانات بصورةٍ منضبطةٍ ومشرّفةٍ تليق بالأزهر الشريف، وأشدُّ على أيديهم لمواصلة الجهد والعمل لخروج الامتحانات بما يليق بأزهرنا الشريف.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، في بيان، للطلاب أن الاجتهاد والثقة بالله هما طريق النجاح، وأطمئن أولياء الأمور بأن الأزهر الشريف، بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر، حريصٌ على توفير الأجواء المناسبة لأبنائنا داخل اللجان، مع المتابعة المستمرة لتحقيق الانضباط والطمأنينة للجميع.

وتابع: أسأل الله تعالى أن يوفق أبناءنا الطلاب، وأن يكلل جهودهم بالنجاح والتفوق، وأن ينفع بهم دينهم ووطنهم، ويجعلهم نماذج مشرّفةً ترفع راية الأزهر الشريف ومصرنا الغالية.

امتحانات الشهادات الابتدائية والإعدادية

وعقد الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أمس الثلاثاء، اجتماعًا مع رؤساء المناطق الأزهرية بالمحافظات؛ لمتابعة الجاهزية النهائية لانطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية ومعاهد القراءات للعام الدراسي 2025/2026، والوقوف على مدى استعداد المعاهد ومقار اللجان لاستقبال الطلاب.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، والعمل على توفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب على أداء اختباراتهم في أجواء من الهدوء والانضباط، مع مراعاة توفير سبل الراحة اللازمة للطلاب والقائمين على أعمال الامتحانات.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد الشرقاوي حرص قطاع المعاهد الأزهرية على المتابعة المستمرة لكافة التجهيزات بالتنسيق مع المناطق الأزهرية والإدارة المركزية للامتحانات، بما يسهم في خروج الامتحانات بصورة منظمة تعكس مكانة الأزهر الشريف وريادته التعليمية، مع الالتزام بتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وشهد الاجتماع استعراض خطط تجهيز اللجان، ومراجعة الإجراءات التنظيمية والتأمينية، وآليات توزيع الملاحظين ورؤساء اللجان، بما يضمن انتظام سير الامتحانات بمختلف المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وانطلقت اليوم الأربعاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، إلى جانب امتحانات معاهد القراءات، وسط متابعة مكثفة من قطاع المعاهد الأزهرية بالمحافظات.
 

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

