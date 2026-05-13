البحرين والإمارات تبحثان تعزيز التعاون والتنسيق العسكري المشترك

بحث رئيس هيئة الأركان البحريني، الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، مع رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، سبل تدعيم وتوطيد أواصر التعاون والتنسيق العسكري المشترك بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، بأن اللقاء الذي عُقد خلال زيارة النعيمي الرسمية إلى دولة الإمارات، استعرض آفاق العلاقات التاريخية الوطيدة وما تشهده من نماء مستمر على مختلف أصعدة العمل العسكري والتعاون الدفاعي، بما يحقق المصالح المشتركة للقوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

وأضافت أن رئيس هيئة الأركان قام بزيارة أسرة الشهيد محمد أزنيبلة المتعاقد المدني في القوات المسلحة الإماراتية من الجنسية المغربية الشقيقة، الذي انتقل إلى جوار ربه خلال أداء مهمة عمل روتينية في البحرين إثر اعتداء صاروخي إيراني غاشم استهدف أراضي البلاد، حيث نقل لأسرة الشهيد خالص تعازي ومواساة المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين.

كما زار رئيس هيئة الأركان الملازم أول طيار محمد ثاني الكعبي من القوات المسلحة الإماراتية، الذي أصيب خلال أداء مهمة عمل روتينية في البحرين جراء الاعتداء الصاروخي الإيراني، حيث اطمأن على حالته الصحية، ناقلًا له دعوات وتمنيات المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية.