قبل لقاء اتحاد العاصمة.. معتمد جمال يُبعد لاعبي الزمالك عن السوشيال ميديا والإعلام| تفاصيل

أكد الإعلامي أحمد حسن أن معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، فرض حظرًا شاملاً على استخدام لاعبي الفريق لمواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) والإعلام.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ؛"معتمد جمال يُبعد لاعبي الزمالك عن السوشيال ميديا بشكل كامل والإعلام للحفاظ على تركيز اللاعبين قبل لقاء اتحاد العاصمة".



يستعد نادي الزمالك لخوض معسكر مغلق غدا الخميس لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري ضمن منافسات إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى معتمد جمال المدير الفني للزمالك لكسب اللاعبين التركيز الكامل على المباراة والابتعاد عن الضغوطات، وذلك بعد خسارة لقاء الذهاب بهدف دون رد.

ويرغب الزمالك لتعويض الخسارة في مباراة الذهاب ليحقق الفوز في القاهرة مستغلا عامل الأرض والجمهور.

ويدخل الزمالك المباراة تحت شعار “لا بديل عن الفوز”، من أجل تعويض نتيجة الذهاب والتتويج باللقب القاري أمام جماهيره على استاد القاهرة الدولي.