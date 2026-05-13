زيادة أسعار تذاكر الصوت والضوء في معابد الكرنك -فيله- أبوسمبل.. خاص

قرر مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق " الصوت والضوء"، تعديل بعض فئات التذاكر الخاصة بالعروض المقدمة، شاملة قيمة الضريبة المضافة.

الأسعار الجديدة للصوت والضوء

أوضح غرفة شركات السياحة،أن يتم العمل بالأسعار الجديدة من ١ يوليو ٢٠٢٦، في مناطق "الكرنك -فيله-ابوسمبل" وذلك في منشور حصل "صدى البلد" على نسخة منه.

أشارت الغرفة إلي أن تذكرة العرض العادي باللغات الأجنبية ستكون بقيمة 1100 بدلا من 1000 جنيه، وتذكرة العرض الخاص باللغات الأجنبية 1250 بلا من 1150جنيه.

نوهت أن الترجمة مجانية على جميع العروض، وتكون قيمة تذكرة العرض العادي باللغة العربية 100 جنيه وتذكرة العرض الخاص 125 جنيه.