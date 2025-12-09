مصر للصوت والضوء تضيء واجهة معبد الكرنك احتفالًا بالعيد القومي للأقصر | صور

في إطار احتفالات محافظة الأقصر بالعيد القومي، شاركت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية في إحياء هذه المناسبة الوطنية من خلال إضاءة واجهة معبد الكرنك بمجموعة من المؤثرات الضوئية التي أبرزت جمال المعبد وعظمته التاريخية.

جاءت هذه المشاركة تعزيزًا لدور الشركة في إبراز التراث المصري وإضفاء لمسات جمالية على أهم المواقع الأثرية، حيث ظهر معبد الكرنك في أبهى صورة خلال الاحتفالية التي شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا، إضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والمسؤولين.

وأكدت الشركة أن مشاركتها تأتي في إطار دعمها المستمر للفعاليات الوطنية والسياحية بمحافظة الأقصر، وحرصها على التعاون مع مختلف الجهات لإظهار الوجه الحضاري لمصر ومعالمها الأثرية الفريدة.