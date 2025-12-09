عمارة: جهود متواصلة لزيادة عدد الغرف الفندقية لتعزيز السياحة في الأقصر

أكد محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة اليوم الثلاثاء، تواصل الجهود لزيادة عدد الغرف الفندقية بما يعزز القطاع السياحي الذي يعد من أهم روافد الاقتصاد القومي.



وقال عمارة ـ في مداخلة هاتفية لبرنامج (صباح الخير يا مصر) بالتلفزيون المصري ـ إن المحافظة تتعاون بشكل وثيق مع وزارة السياحة من أجل زيادة الاقبال السياحي على الاقصر التي تعد متحفا مفتوحا لجميع الزائرين، مشيرا في الوقت نفسه إلى اهتمام المحافظة أيضا بدعم السياحة الريفية من خلال زيادة حجم الفنادق غرب الأقصر.



وبشأن احتفال محافظة الأقصر بالعيد القومي الـ16، قال عمارة إن المحافظة تحتفل اليوم بفعالية صباحية ومسائية تتضمن عروضا فنية شعبية وتراثية وثقافية بمشاركة جميع أبناء المحافظة.. مضيفا أنه بالتزامن مع احتفالات المحافظة يتم افتتاح مشروعات جديدة وهي مدارس ومراكز شباب وتسليم 100 وحدة سكنية في مساكن الطود، كما سيتم افتتاح كورنيش البر الغربي.