قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيقاف مهاجم تشيلسي مباراة واحدة بسبب أرسنال
الخارجية الأمريكية : 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن المرشد الإيراني الجديد
قراء الجامع الأزهر يحيون صلاة التراويح في ليلة 24 رمضان بروايات حفص وإسحاق ورويس
محمد أنور: النجاح الحقيقي في السينما ليس بالأرقام.. والجمهور هو المعيار لا شباك التذاكر
أزمة بحرية في هرمز.. تراجع العبور إلى 77 سفينة فقط خلال مارس
التموين : توريد 2.9 مليون طن قصب للصناعات التكاملية.. وإنتاج 306 آلاف طن سكر
رعب دولة الاحتلال .. إيران تقصف وسط إسرائيل برأس حربية عنقودية
أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 13-3-2026
حصيلة صادمة.. الجيش الإيراني يعلن تدمير 111 طائرة مسيّرة منذ بداية الحرب
مرموش مرشح لقيادة السيتي أمام ويستهام بالدوري الإنجليزي
المصري البورسعيدي يسعي لمواصلة مشواره القاري أمام شباب بوزداد
لاريجاني يرد على وزير الحرب الأمريكي: قيادتنا بين الناس وأنتم في جزيرة إبستين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الأسبوع المقبل .. صرف مرتبات شهر مارس 2026 بعد قرار التبكير

مرتبات شهر مارس 2026
مرتبات شهر مارس 2026
خالد يوسف

قررت وزارة المالية، تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية، حيث من المقرر بدء صرف الرواتب يوم 16 مارس 2026 المقبل.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

يبدأ صرف مرتبات شهر مارس 2026 لـ العاملين في الدولة اعتبارًا من يوم 16 مارس، ويستمر صرف المرتبات حتى يوم 24 مارس 2026 المقبل.

وتُصرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص من الأماكن الآتية: «فروع البنوك، فروع البريد المصري، ماكينات الصرف الآلي».

قيمة مرتبات شهر مارس 2026

- موظفو الدرجة الممتازة يحصلون على 13.800 جنيه.

- موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها يحصلون على 11.800 جنيه.

- موظفو درجة مدير عام أو ما يُعادلها يحصلون على 10.300 جنيه.

- موظفو الدرجة الأولى أو ما يُعادلها يحصلون على 9.800 جنيه.

- موظفو الدرجة الثانية أو ما يُعادلها يحصلون على 8.500 جنيه.

- موظفو الدرجة الثالثة أو ما يُعادلها يحصلون على 8000 جنيه.

- موظفو الدرجة الرابعة أو ما يُعادلها يحصلون على 7300 جنيه.

- موظفو الدرجة الخامسة أو ما يُعادلها يحصلون على 7100 جنيه.

- موظفو الدرجة السادسة أو ما يُعادلها يحصلون على 7100 جنيه.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2026

- تُصرف مرتبات شهر مارس يوم 16 من الشهر لـ: مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مديريات الطرق والنقل، وزارات «التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي».

- ويُستكمل الصرف بعد ذلك لوزارات: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية»، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات.

- وتُصرف مرتبات شهر مارس في أيام 22، 23، 24 من الشهر لـ جميع العاملين، الذين تخلفوا عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة.

موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم عرض تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنها تأتي لتعزيز الدعم المباشر للعاملين بالدولة.

وأشار وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر مجلس الوزراء أمس،  إلى أنه منذ إعلان حزمة الحماية الاجتماعية، وحتى الآن تم اعتماد 18 مليار جنيه، لتمويل كافة بنود حزمة الحماية الاجتماعية.

وأوضح وزير المالية أن القيادة السياسية تضع تحسين الدخول في مقدمة أولويات الأجندة التنفيذية خلال الفترة الراهنة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

أفضل طرق تنظيف دهون المطبخ من الحوائط
أفضل طرق تنظيف دهون المطبخ من الحوائط
أفضل طرق تنظيف دهون المطبخ من الحوائط

أفضل مشروبات لتنظيف الكلى من السموم
أفضل مشروبات لتنظيف الكلى من السموم
أفضل مشروبات لتنظيف الكلى من السموم

الكمية الموصى بها من الماء يوميًا
الكمية الموصى بها من الماء يوميًا
الكمية الموصى بها من الماء يوميًا

طريقة عمل البيف ستراجانوف
طريقة عمل البيف ستراجانوف
طريقة عمل البيف ستراجانوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد