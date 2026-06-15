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جثمان داخل غابة وشبهات اعتداء.. تفاصيل صادمة في وفاة مصري بألمانيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

جثمان داخل غابة وشبهات اعتداء.. تفاصيل صادمة في وفاة مصري بألمانيا

غموض يحيط بمصير شاب مصري في ألمانيا.. مناشدات للبحث عنه والشرطة تعلن العثور على جثمانه
غموض يحيط بمصير شاب مصري في ألمانيا.. مناشدات للبحث عنه والشرطة تعلن العثور على جثمانه
ياسمين القصاص

أثارت قضية شاب مصري مقيم في ألمانيا حالة واسعة من الجدل والتساؤلات خلال الساعات الماضية، بعد تداول معلومات متضاربة بشأن مصيره، تزامنا مع مناشدات أطلقتها أسرته ومصريون مقيمون في ألمانيا للاطمئنان على حالته الصحية، قبل أن تعلن الشرطة الألمانية التعرف على جثمان شاب مصري عثر عليه متوفيا في مدينة هامبروج وسط شبهات جنائية تحيط بالواقعة.

غموض حول مصير مصري في ألمانيا

وبدأت حالة الجدل عقب تداول أنباء عن العثور على جثمان شاب مصري في هامبروج، الأمر الذي دفع عددا من المصريين المقيمين في ألمانيا إلى نشر نداءات عاجلة عبر مجموعات التواصل الخاصة بالجالية المصرية، طالبوا خلالها أي مصري أو عربي موجود في المدينة بالتوجه إلى المستشفى أو التحقق بشكل مباشر من الحالة الصحية للشاب أحمد دهب وإبلاغ أسرته وأصدقائه بأي معلومات مؤكدة.

وأكدت تلك النداءات ضرورة عدم الاعتماد على المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والرجوع إلى مصادر موثوقة ومباشرة للحصول على المعلومات الصحيحة، في ظل الغموض الذي أحاط بالقضية وتضارب الأنباء بشأنها.

وفي السياق ذاته، نشر شقيق الشاب أحمد دهب رسالة عبر حسابه على موقع "فيسبوك" طالب فيها بالدعاء لشقيقه بالشفاء، ما زاد من حالة الحيرة بين المتابعين حول حقيقة ما جرى.

الشرطة الألمانية تكشف هوية الضحية

في المقابل، أعلنت الشرطة الألمانية نجاحها في تحديد هوية الجثمان الذي عثر عليه داخل منطقة غابات في حي ريسن بمدينة هامبروج، مؤكدة أنه يعود إلى شاب مصري يبلغ من العمر 27 عاما يدعى أحمد د.

وأوضحت الشرطة أن المحققين لا يمتلكون حتى الآن معلومات كافية حول محل إقامته أو طبيعة عمله أو أقاربه ومعارفه، داعية كل من يملك أي معلومات قد تساعد في التحقيقات إلى التواصل مع الجهات المختصة.

ووفقا للمعلومات التي أعلنتها السلطات الألمانية، فقد عثرت امرأتان على الشاب ملقى على أحد المسارات داخل منطقة غابات بالقرب من ملعب فالكينشتاين للغولف، حيث سارعت فرق الإسعاف وطبيبة طوارئ إلى موقع البلاغ، وحاولت إنقاذه وإجراء عمليات الإنعاش اللازمة، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.

وقال متحدث باسم مركز العمليات في الشرطة إن المؤشرات الأولية أظهرت وجود دلائل على تعرض الشاب لاعتداء، فيما عززت نتائج الفحص الأولي الذي أجراه الطب الشرعي فرضية الوفاة الناتجة عن تأثير عنيف من طرف خارجي.

شبهات جنائية وتحقيقات مستمرة

وأشارت تقارير إعلامية ألمانية إلى أن المحققين يرجحون نقل الجثمان إلى موقع العثور عليه بعد وقوع الحادث في مكان آخر، ما يعني أن المنطقة التي وجد فيها الشاب قد لا تكون مسرح الجريمة الأصلي.

وفي إطار استكمال التحقيقات، نفذت فرق البحث الجنائي عمليات تمشيط موسعة في الموقع لجمع الأدلة والآثار المحتملة، بينما تواصل السلطات العمل لتحديد ما إذا كان مكان العثور على الجثمان هو نفسه مكان وقوع الجريمة.

ولفتت التحقيقات إلى أن المنطقة تشهد حركة مستمرة للسيارات والمتنزهين، وهو ما يدعم فرضية نقل الجثمان إلى الموقع قبل فترة وجيزة من اكتشافه،كما دعت الشرطة كل من شاهد أي تحركات أو وقائع غير اعتيادية في المنطقة خلال الفترة الماضية إلى الإدلاء بشهادته، للمساهمة في كشف ملابسات القضية وتحديد المسؤولين عنها.

وفي هذا الصدد، قال  علاء ثابت، رئيس الجالية المصرية في ألمانيا، إن أعلنت الشرطة الألمانية، عبر وسائل إعلام محلية، العثور على جثمان شاب مصري يدعى أحمد دهب داخل إحدى غابات مدينة هامبورج، وذلك بعد أن أبلغت سيدتان ألمانيتان السلطات المختصة عقب مشاهدتهما للجثمان.

وأضاف ثابت- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه بحسب ما نشرته الشرطة، فقد انتقلت الفرق الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين وجود إصابات بالغة بالجثمان، وأن الشاب كان قد فارق الحياة بالفعل. وعلى إثر ذلك، نشرت الشرطة صورة المتوفى في الصحف الألمانية، مطالبة أي شخص لديه معلومات عنه أو عن ملابسات الواقعة بالتواصل مع الجهات المختصة على الفور، في ظل عدم توافر معلومات إضافية حتى الآن.

وأشار ثابت، إلى أن تتابع السفارة المصرية في ألمانيا تطورات القضية بشكل مستمر، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات فور ورودها. كما دعت إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير موثقة بشأن الواقعة، مشددة على حرصها الكامل على متابعة الإجراءات اللازمة لنقل جثمان المتوفى إلى أسرته، والاستمرار في متابعة الملف حتى الانتهاء من كافة الإجراءات وتسليمه إلى ذويه. 

واختتم: "وجهت الشرطة الألمانية نداءا إلى كل من كان موجودا في المنطقة خلال الأيام الماضية أو لاحظ أي تحركات أو وقائع غير اعتيادية، مطالبة إياه بالتواصل مع المحققين، وأكدت أن أي معلومة، مهما بدت بسيطة، قد تسهم في كشف ملابسات القضية وتحديد المسؤولين عن وفاة الشاب المصري". 

والجدير بالذكر، أن في الوقت الذي تكثف فيه الشرطة الألمانية جهودها لكشف تفاصيل الحادث، أكدت القنصلية المصرية في هامبورغ متابعتها للقضية، والتنسيق مع الجهات المختصة للوقوف على حقيقة ما جرى.

ألمانيا الجالية المصرية بألمنيا المصريين بألمانيا رئيس الجالية المصرية بألمانيا

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