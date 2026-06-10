أحمد موسى يطالب بسرعة الاستجابة للمصريين بالخارج في هذا الأمر

أكد الإعلامي أحمد موسى أهمية الدور الذي يقوم به المصريون العاملون بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مساهماتهم لا تقتصر فقط على التحويلات المالية، بل تمتد إلى المشاركة في العديد من المشروعات الوطنية والاستثمارية التي تطرحها الدولة للمصريين المقيمين خارج البلاد.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد، أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، لتصل إلى نحو 35 مليار دولار، وهو ما يعكس تنامي ثقة أبناء الجاليات المصرية في الاقتصاد الوطني وحرصهم على توجيه مدخراتهم واستثماراتهم إلى السوق المصرية.

وأشار إلى أن هذه التحويلات تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة، وتسهم بشكل مباشر في دعم الاحتياطي النقدي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مؤكدًا أن المصريين بالخارج يواصلون تقديم نموذج وطني مشرف من خلال دعمهم المستمر لبلدهم في مختلف الظروف.

وفي سياق متصل، كشف موسى عن تزايد مطالب واستفسارات المصريين المقيمين بالخارج بشأن الحصول على أراضٍ ووحدات ضمن مشروعات وزارة الإسكان، وعلى رأسها مشروع “بيت الوطن” المخصص للمصريين بالخارج، والذي يحظى باهتمام واسع من الراغبين في الاستثمار أو امتلاك عقارات داخل مصر.

وأضاف أن جميع الطلبات والمقترحات الواردة من المصريين بالخارج تم تحويلها إلى وزارة الإسكان لدراستها والرد عليها، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا من أبناء الجاليات المصرية بالمشاركة في هذه المشروعات والاستفادة من الفرص التي تتيحها الدولة لهم.

وأكد موسى أن حجم التفاعل الكبير مع هذا الملف يعكس رغبة حقيقية لدى المصريين بالخارج في الارتباط بوطنهم والاستثمار فيه، لافتًا إلى أنه تلقى مئات الرسائل من المواطنين المقيمين في مختلف دول العالم للاستفسار عن إجراءات تخصيص الأراضي وآليات التقديم في المشروعات المطروحة.

ووجه الإعلامي نداءً إلى وزارة الإسكان بضرورة الإسراع في فحص الطلبات والرد على الاستفسارات المقدمة من المصريين بالخارج، مؤكدًا أن هؤلاء المواطنين يؤدون دورًا وطنيًا مهمًا ويستحقون الحصول على المعلومات والخدمات بصورة سريعة وواضحة.

وشدد على أن نجاح المشروعات الموجهة للمصريين بالخارج يتطلب استمرار التواصل المباشر معهم وتلبية احتياجاتهم، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم الاقتصادية وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تمتلك فرصًا كبيرة لتعزيز الاستفادة من طاقات المصريين بالخارج، سواء من خلال المشروعات العقارية أو الاستثمارية المختلفة، مشيرًا إلى أن زيادة التحويلات إلى مستويات قياسية تمثل رسالة ثقة قوية في مستقبل الاقتصاد المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات والمدخرات الوطنية.