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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحق اشتري.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

الذهب
الذهب
البهى عمرو

تشهد أسعار الذهب حالة من الترقب في الأسواق، في ظل استمرار تأثير التطورات الاقتصادية العالمية، وتحركات أسعار الفائدة، واتجاهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

ورغم التذبذب الذي شهدته الأسعار خلال الفترة الماضية، فإن العديد من التوقعات تشير إلى عودة الذهب لمسار صاعد بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بعوامل اقتصادية وجيوسياسية عالمية، وهو ما يدفع الكثيرين إلى متابعة السوق عن كثب، سواء بغرض الاستثمار أو الادخار، في انتظار التحركات المرتقبة للمعدن الأصفر.

سعر الذهب
الذهب

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن أسعار الذهب خلال الفترة الحالية تمثل فرصة جيدة للشراء، موضحًا أن الأسعار الحالية تعد مناسبة، في ظل توقعات بارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

 

تحركات تدريجية بأسعار الذهب

الذهب
الذهب


وقال الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بيزنس حياة»، الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، إن تحركات أسعار الذهب ستكون تدريجية، ونصح المواطنين، خاصة الراغبين في الاستثمار، بالشراء خلال هذه الفترة.

الذهب
الذهب 

وأشار إلى أن الاستثمار في الذهب يعد استثمارًا طويل الأجل، موضحًا أن من يرغب في تحقيق عائد من الاستثمار في المعدن الأصفر، عليه الاحتفاظ به لفترة زمنية مناسبة.

سعر الذهب
الذهب 

وأوضح أن الانخفاضات التي شهدتها أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة جاءت نتيجة عمليات جني الأرباح، حيث اتجه بعض المستثمرين إلى البيع بعد أن كانوا قد اشتروا الذهب عندما كانت أسعار الأوقية أقل من 3000 دولار.

الذهب
الذهب 

وأكد أن الذهب يظل من أفضل أدوات الاستثمار على المدى الطويل، متوقعًا أن يعاود الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

 وأكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقًا، أن الفترة الحالية لا تشهد تراجعًا في أسعار الذهب، موضحًا أن ذلك يرجع إلى حالة التوترات التي يشهدها العالم خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقًا، أن المناوشات القائمة بين الولايات المتحدة وإيران تتسبب في حالة من عدم الاستقرار، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، وينعكس بالطبع على تحركات الأسعار في السوق المحلية، أن فترات عدم الاستقرار تدفع الكثير من المواطنين إلى شراء الذهب، باعتباره ملاذًا آمنًا للحفاظ على قيمة المدخرات.

ولفت إلى أنه لا توجد في الوقت الحالي مؤشرات على تراجع أسعار الذهب عن مستوياتها الحالية، ناصحًا المواطنين بشراء الذهب عند توافر القدرة المالية.

الذهب سيحقق أرباحًا

الذهب
الذهب 



وأشار إلى أن من يمتلك الذهب سيحقق أرباحًا، موضحًا أن من اشترى خلال الأشهر الماضية يلاحظ ارتفاع الأسعار حاليًا، متوقعًا استمرار وجود تحركات في سوق الذهب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الفرصة الحالية مناسبة للشراء لمن يرغب في الاستثمار، كما نصح من يمتلك الذهب بعدم التسرع في بيعه خلال الفترة الحالية.

الذهب أسعار الذهب التطورات الاقتصادية الاقتصاد أسعار الفائدة

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