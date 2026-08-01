قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
100 ألف دولار شهريا.. ترامب يطلق خدمة مدفوعة للوصول الفوري إلى منشورات تروث سوشيال
7 ولايات تحت الاستهداف.. تصاعد الهجمات السيبرانية على أنظمة المياه الأمريكية وشبهات تتجه نحو إيران
مدير إدارة الصيانة يكشف تفاصيل الدقائق الأولى للتعامل مع حريق سفينة ميناء دمياط
هل تقترب المواجهة العسكرية؟.. هشام الحلبي يرسم سيناريوهات الضربة الأمريكية المحتملة ضد إيران
يوسف أسامة نبيه يقترب من الدوري العراقي.. تفاصيل
بعد شائعات خطورة البطيخ والمانجو.. استشاري تثقيف غذائي يكشف مفاجأة
رسائل تصعيدية ضد إيران.. ترامب يشعل الجدل بصور مولدة بالذكاء الاصطناعي | شاهد
منتخب مصر للسيدات يخسر أمام مالاوي بثلاثية بأمم إفريقيا
أشرف أبو الهول: اجتماع القاهرة يمهد لتنفيذ اتفاق غزة بمشاركة الفصائل الفلسطينية
نزل 440 جنيهًا.. الجنيه الذهب في محلات الصاغة الآن
مواصفات شيفروليه تراكس 2026 وسعرها عالميًا
تحذيرات دولية وتصاعد التوترات.. لميس الحديدي: الشرق الأوسط يقترب من مرحلة شديدة الخطورة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استثمار طويل الأجل.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب| تفاصيل

الذهب
الذهب
اخبار توك شو

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن أسعار الذهب خلال الفترة الحالية تمثل فرصة جيدة للشراء، موضحًا أن الأسعار الحالية تعد مناسبة، في ظل توقعات بارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

تحركات تدريجية بأسعار الذهب

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بيزنس حياة»، الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن تحركات أسعار الذهب ستكون تدريجية، ونصح المواطنين، خاصة الراغبين في الاستثمار، بالشراء خلال هذه الفترة.

سعر الذهب
الذهب

وأشار إلى أن الاستثمار في الذهب يعد استثمارًا طويل الأجل، موضحًا أن من يرغب في تحقيق عائد من الاستثمار في المعدن الأصفر، عليه الاحتفاظ به لفترة زمنية مناسبة.

وأوضح أن الانخفاضات التي شهدتها أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة جاءت نتيجة عمليات جني الأرباح، حيث اتجه بعض المستثمرين إلى البيع بعد أن كانوا قد اشتروا الذهب عندما كانت أسعار الأوقية أقل من 3000 دولار.

وأكد أن الذهب، يظل من أفضل أدوات الاستثمار على المدى الطويل، متوقعًا أن يعاود الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب الذهب بلال شعيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

سر صغير للحفاظ على رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

غير العداد من كودي إلى قانوني

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح؟

بيزيرا

عضو بمجلس الزمالك يفجر مفاجأة بشأن بيزيرا

عداد الكهرباء

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح

الذهب

الدولار يقود الذهب للارتفاع محليًا.. عيار 21 يقفز 255 جنيهًا خلال يوليو

عداد الكهرباء

بعد زيادة أسعار الكهرباء.. اعرف هتشحن كارت العداد بكام كل شهر

بيزيرا

عرض قوي لضم بيزيرا.. أحمد سليمان يكشف موقف الزمالك من بيع البرازيلي

فاتورة الكهرباء

تصل لـ 5480 جنيها.. قيمة فاتورة كهرباء أغسطس بعد زيادة أسعار الشرائح

ترشيحاتنا

قاطرات ميناء دمياط

4 دقائق صنعت الفارق.. كيف أنقذت قاطرات ميناء دمياط الأرصفة والمنشآت من كارثة السفينتين؟

وزارة المالية

ملك الشعب .. المالية تكشف خطتها لإشراك المواطنين في الموازنة

عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح

دولة : أمريكا لا تتخذ موقفًا معاديًا لإسرائيل في الحرب

فيديو

زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا

رونالدو ليس مستعجلًا على الزواج.. وجورجينا هي من تحلم به.. تصريحات شقيقة الدون تشعل الجدل

والد تامر حسني

والد تامر حسني .. اختفى عن ابنه 20 عامًا وعاد له وهو نجم النجوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد