سعر الذهب في السعودية الآن

استقر سعر الذهب في السعودية مع تعاملات مساء اليوم السبت 1-8-2026 بمختلف الأعيرة الذهبية في المملكة.

سعر الذهب في السعودية

وصل متوسط سعر جرام الذهب إلى استقرار بمعظم الأعيرة الذهبية والمشغولات داخل المملكة العربية السعودية.

آخر تحديث لسعر الجرام

وصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 426 ريال سعودي.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 487.5 ريال سعودي.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 446.75 ريال سعودي.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 426.5 ريال سعودي.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 365.5 ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 3411 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب

وسجل سعر أونصة الذهب 15.16 ألف ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

بلغ سعر أونصة الذهب بالدولار 4042 دولار.