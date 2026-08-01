الصحة العالمية تحذر: إيبولا خرج عن السيطرة في الكونغو الديمقراطية

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشهد تسارعاً مقلقاً، في ظل استمرار ارتفاع أعداد الإصابات واتساع نطاق انتشار المرض، وسط تحديات ميدانية تعيق جهود الاحتواء والاستجابة الصحية.

وأوضحت المنظمة أن التفشي الحالي، الناجم عن سلالة بونديبوجيو (Bundibugyo) من فيروس إيبولا، يتطور بسرعة في شرق البلاد، حيث تعرقل أعمال العنف والنزوح الجماعي وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة عمليات تتبع المخالطين وعزل المصابين وتقديم الرعاية الطبية.

كما أشارت إلى أن هذه السلالة لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج معتمد، رغم استمرار التجارب على لقاحات وعلاجات واعدة.

وأكدت المنظمة أنها عززت دعمها للحكومة الكونغولية عبر نشر فرق استجابة طارئة، وتكثيف أنشطة المراقبة الوبائية، وتوفير الإمدادات الطبية، وإنشاء مراكز علاج إضافية، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الدول المجاورة لمنع انتقال العدوى عبر الحدود.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في مايو الماضي أن التفشي يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، نظراً لخطر انتشاره إقليمياً.

وتشير تقارير حديثة إلى أن الفيروس ربما ظل ينتشر في إقليم إيتوري منذ شهر يناير الماضي قبل اكتشافه رسمياً، ما أتاح له الانتشار بصمت لعدة أشهر، وهو ما يفسر الارتفاع السريع في أعداد الإصابات خلال الفترة الأخيرة.

كما وصف خبراء التفشي الحالي بأنه الأسرع نمواً في تاريخ مرض إيبولا، مع استمرار تسجيل حالات جديدة في عدة مناطق شرقي البلاد.

ويحذر مسؤولون أمميون من أن تداخل الأزمة الصحية مع النزاع المسلح وانعدام الأمن ونقص التمويل الإنساني يفاقم الوضع، ويهدد بزيادة معدلات الوفيات واتساع رقعة انتشار المرض، ما يستدعي دعماً دولياً عاجلاً لتعزيز جهود الاحتواء ومنع تحول الأزمة إلى تهديد صحي إقليمي أوسع.