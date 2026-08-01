قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طارق فهمي: غموض أهداف إسرائيل يفاقم أزمتها.. وتغير المزاج الأمريكي يثير قلق تل أبيب
أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة
إحالة أوراق المتهم بقتل طليقته بالمنوفية إلى فضيلة المفتي في الجلسة الأولى
قبل طرحها بالأسواق.. صحة القليوبية تضبط طنًا من أجزاء الدواجن مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص
ترامب يشيد بقيادة الملك محمد السادس ويؤكد دعم واشنطن للشراكة مع المغرب
ثابتة دون تغيير.. العملات الأجنبية الدولار واليورو في السوق الرسمية الآن
التسجيل في مصر الرقمية 2026.. خطوات إنشاء الحساب والخدمات المتاحة
إحالة أوراق 3 طلاب للمفتي في قتل شاب بشبرا الخيمة
حقيقة فيديو أثار الجدل في سوهاج.. الداخلية تكشف ملابسات واقعة تحطيم كاميرا مراقبة وتعدي على سيدة وأبناؤها
الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر.. تصاعد عمليات الهدم الإسرائيلية في جنوب لبنان يثير قلقاً بالغاً
لطائف أساليب الدعاء عند النبي.. تعرف عليها
150 يوما بلا هاتف أو كمبيوتر.. لغز اختفاء مجتبى خامنئي يتصدر المشهد الاستخباراتي الإسرائيلي والأمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصحة العالمية تحذر: إيبولا خرج عن السيطرة في الكونغو الديمقراطية

ايبولا
ايبولا
القسم الخارجي

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشهد تسارعاً مقلقاً، في ظل استمرار ارتفاع أعداد الإصابات واتساع نطاق انتشار المرض، وسط تحديات ميدانية تعيق جهود الاحتواء والاستجابة الصحية.

وأوضحت المنظمة أن التفشي الحالي، الناجم عن سلالة بونديبوجيو (Bundibugyo) من فيروس إيبولا، يتطور بسرعة في شرق البلاد، حيث تعرقل أعمال العنف والنزوح الجماعي وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة عمليات تتبع المخالطين وعزل المصابين وتقديم الرعاية الطبية.

كما أشارت إلى أن هذه السلالة لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج معتمد، رغم استمرار التجارب على لقاحات وعلاجات واعدة.

وأكدت المنظمة أنها عززت دعمها للحكومة الكونغولية عبر نشر فرق استجابة طارئة، وتكثيف أنشطة المراقبة الوبائية، وتوفير الإمدادات الطبية، وإنشاء مراكز علاج إضافية، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الدول المجاورة لمنع انتقال العدوى عبر الحدود.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في مايو الماضي أن التفشي يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، نظراً لخطر انتشاره إقليمياً.

وتشير تقارير حديثة إلى أن الفيروس ربما ظل ينتشر في إقليم إيتوري منذ شهر يناير الماضي قبل اكتشافه رسمياً، ما أتاح له الانتشار بصمت لعدة أشهر، وهو ما يفسر الارتفاع السريع في أعداد الإصابات خلال الفترة الأخيرة.

كما وصف خبراء التفشي الحالي بأنه الأسرع نمواً في تاريخ مرض إيبولا، مع استمرار تسجيل حالات جديدة في عدة مناطق شرقي البلاد.

ويحذر مسؤولون أمميون من أن تداخل الأزمة الصحية مع النزاع المسلح وانعدام الأمن ونقص التمويل الإنساني يفاقم الوضع، ويهدد بزيادة معدلات الوفيات واتساع رقعة انتشار المرض، ما يستدعي دعماً دولياً عاجلاً لتعزيز جهود الاحتواء ومنع تحول الأزمة إلى تهديد صحي إقليمي أوسع.

منظمة الصحة العالمية فيروس إيبولا تفشي فيروس إيبولا جمهورية الكونغو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول

عداد الكهرباء

سر صغير للحفاظ على رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

غير العداد من كودي إلى قانوني

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح؟

تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية ويوجه رسالة شكر إلى أمير عيد

بيزيرا

عضو بمجلس الزمالك يفجر مفاجأة بشأن بيزيرا

عداد الكهرباء

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح

جون ادوارد

أحمد سليمان يكشف سبب رحيل جون إدوارد عن الزمالك

الأهلي

أحمد سليمان: تأجيل انطلاق الدوري يصب في مصلحة الزمالك.. ومواجهة الأهلي وبرشلونة سبب كاف

ترشيحاتنا

المتهمة

من بلاغ على الإنترنت إلى قصة إنسانية.. حقيقة واقعة سيدة المحلة

المستشار محمد السعيد الشربيني

2 نوفمبر.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بقضية أنصار بيت المقدس

المتهم

القبض على بلطجى هدد جاره في الإسكندرية

فيديو

والد تامر حسني

والد تامر حسني .. اختفى عن ابنه 20 عامًا وعاد له وهو نجم النجوم

حسن وائل

جمهور «اللعبة» يحتفل بـ«كريم العاق».. حصل على نتيجة 95.5%؜

أبناء الفنانين

أبناء الفنانين يقتحمون عالم الغناء.. موهبة ولا جينات ولا واسطة؟

شهيد الشهامة

شهيد الشهامة بمطروح.. يوسف أيمن ضحى بحياته لإنقاذ أسرة قبل ساعات من نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد