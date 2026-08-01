سعر ومواصفات تويوتا أوربان كروزر 2026 في السعودية

تعد تويوتا أوربان كروزر موديل 2026 من أبرز السيارات التي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر الاقتصادية، حيث تجمع بين التصميم الرياضي والأبعاد المدمجة.

ويأتي هذا الطراز ضمن تشكيلة تويوتا في السوق السعودي، مع الاعتماد على مجموعة من المواصفات، من بينها وسائل الحماية والأمان، إلى جانب عناصر الرفاهية والتحكم.

أبعاد أوربان كروزر 2026

تعتمد تويوتا أوربان كروزر 2026 على هيكل بأبعاد رياضية، إذ ترتكز السيارة على قاعدة عجلات يبلغ طولها 2600 مم، بينما يصل طولها الإجمالي إلى 4365 مم، مع عرض يبلغ 1795 مم وارتفاع يصل إلى 1645 مم.

تويوتا أوربان كروزر 2026

كما يبلغ الخلوص الأرضي 210 مم، وهو ما يمنح السيارة قدرة أفضل على التعامل مع اختلافات الطريق، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب 1195 كيلوجرامًا، فيما زودت بإضاءة تعمل بتقنية LED، إضافة إلى عجلات قياس 17 بوصة في الأمام والخلف مع جنوط مصنوعة من الألمنيوم.

تويوتا أوربان كروزر 2026

محرك أوربان كروزر 2026

تعتمد السيارة على محرك بنزين مكون من 4 أسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد قوة تبلغ 101 حصان، بينما يصل عزم الدوران الأقصى إلى 135 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ست سرعات، مع نظام دفع أمامي للعجلات.

تويوتا أوربان كروزر 2026

أداء أوربان كروزر 2026

تركز تويوتا أوربان كروزر 2026 على تحقيق معدلات جيدة في استهلاك الوقود، حيث تسجل متوسطًا يبلغ 19.8 كيلومترًا لكل لتر، وهو ما يضعها ضمن السيارات الاقتصادية، كما تأتي السيارة بخزان وقود تبلغ سعته 45 لترًا.

تويوتا اوربان كروزر 2026

سعر تويوتا أوربان كروزر 2026 في السعودية

تتوافر تويوتا أوربان كروزر موديل 2026 في السوق السعودي بأسعار تبدأ من 82.915 ريالا، بينما يصل سعر الفئات الأعلى تجهيزًا إلى 92.115 ريالا.