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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا جراند هايلاندر هايبرد ماكس تظهر لأول مرة

تويوتا جراند هايلاندر هايبرد ماكس
تويوتا جراند هايلاندر هايبرد ماكس
إبراهيم القادري
نتيجة الثانوية العامة 2026

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا جراند هايلاندر هايبرد ماكس، وتنتمي جراند هايلاندر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات 

 وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتجمع بين مقصورة فاخرة تضاهي سيارات كاديلاك، وموثوقية طويلة الأمد على مستوى لكزس، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، كاديلاك XT6، وأكيورا، وإنفينيتي QX60 .

تويوتا جراند هايلاندر هايبرد ماكس

محرك تويوتا جراند هايلاندر هايبرد ماكس

تحصل سيارة تويوتا جراند هايلاندر هايبرد ماكس علي قوتها من محرك سعة 2400 سي سي تيربو، بجانب محرك كهربائي ينتج قوة 362 حصان ، وبها عزم دوران 400 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.6 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تويوتا جراند هايلاندر هايبرد ماكس

مواصفات تويوتا جراند هايلاندر هايبرد ماكس

زودت سيارة تويوتا جراند هايلاندر هايبرد ماكس بالعديد من المميزات من ضمنها، ضبط نظام التعليق لتحقيق قيادة سلسة، وتم عزل المقصورة عن الضوضاء الخارجية، وتم توفير مقاعد مريحة في جميع الصفوف، بما في ذلك الصف الثالث، وبها مساحة مناسبة للأطفال والمراهقين والبالغين .

تويوتا جراند هايلاندر هايبرد ماكس

بالاضافة إلي ان سيارة تويوتا جراند هايلاندر هايبرد ماكس بها، مقاعد جلدية مهواة ومدفأة، وذاكرة لمقعد السائق، وبها إضاءة داخلية محيطية، ونظام صوت JBL مكون من 11 مكبر، وبها فتحة سقف بانوراما، وشاشة عرض، ونظام JBL الذي يضيف قيمة كبيرة.

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

بدأ تويوتا عام 1933 بتطوير تكنولوجيا المحركات والسيارات، وتم إنتاج أول نموذج لسيارة ركاب باسم طراز AA في عام 1936، وتأسست شركة تويوتا موتور رسمياً في 28 من عام 1937 برئاسة كييشيرو تويودا.

تويوتا جراند هايلاندر هايبرد ماكس

وفي عام 1980 أطلقت سيارة تويوتا كراون في عام 1955 كأول سيارة تصمم وتصنع بالكامل في اليابان، ودأت عمليات التصدير والإنتاج الخارجي في الستينيات، وافتتح أول مصنع خارج اليابان في البرازيل عام 1959، وطورت الشركة في السبعينيات نظام الإنتاج الفريد المعروف بـ نظام إنتاج تويوتا (TPS) الذي يعتمد على تقليل الهدر والتحسين المستمر .

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