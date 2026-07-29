سيارة DS No8 الكهربائية تظهر لأول مرة

كشفت شركة DS الفرنسية عن طرازها الجديد DS No8 الكهربائية، وتنتمي No8 لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه، و تنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، BMW i5 ، و Audi A6e-tron .

سيارة DS No8 الكهربائية الجديدة

مواصفات DS No8 الكهربائية

زودت سيارة DS No8 الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية أنيقة مع شبكة كبيرة، وبها مصابيح LED نحيلة بتقنية متطورة، وبها خطوط جانبية انسيابية تعزز الطابع الرياضي، وبها عجلات سبائكية مقاس 20 بوصة، وبها سقف بانوراما يضيف لمسة فاخرة.

سيارة DS No8 الكهربائية الجديدة

بالاضافة إلي ان سيارة DS No8 الكهربائية بها، مقاعد مكسوة بجلد ألكانتارا الأزرق، وبها عجلة قيادة على شكل X فريدة، وبها شاشة مركزية رقمية مع نظام ملاحة متطور، وبها نوافذ عازلة للصوت لتقليل الضوضاء، وبها مساحة خلفية جيدة، ولمسات تصميمية جريئة تبتعد عن النمط الألماني .

محرك DS No8 الكهربائية

سيارة DS No8 الكهربائية الجديدة

تحصل سيارة DS No8 الكهربائية علي قوتها من بطارية سعة 97.3 كيلوواط/ساعة، وبها محرك كهربائي أمامي بقوة 242 حصا، وعزم دوران 345 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 190 كم/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 190 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر DS No8 الكهربائية

سيارة DS No8 الكهربائية الجديدة

تباع سيارة DS No8 الكهربائية في سوق السيارات السعودي بسعر 280 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة DS في صناعة السيارات

سيارة DS No8 الكهربائية الجديدة

شركة دي إس للسيارات (DS Automobiles) هي علامة تجارية فرنسية فاخرة للسيارات، وتأسست في عام 2009 كخط إنتاج فاره داخل شركة سيتروين قبل أن تستقل عنها تماماً في عام 2014 لتصبح جزء من مجموعة ستيلانتس، يقع مقرها الرئيسي في باريس.