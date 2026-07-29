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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فيديو للقصف الجوي السعودي الذي استهدف ميليشيات موالية لإيران في البصرة | شاهد

سلاح الجو السعودي
سلاح الجو السعودي
القسم الخارجي
نتيجة الثانوية العامة 2026

نشرت فضائية العربية مقطع فيديو للقصف الجوي السعودي الذي استهدف ميليشيات موالية لإيران في محافظة البصرة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن شن هجوم ضد بعض الميليشيات الموجودة في العراق والتي تهددها بقصف بعض المواقع في المملكة.


وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي إنه إلحاقاً للبيانين الصادرين من وزارة الدفاع يومي الاثنين الموافقين ( ٢٧- ٢٨ يوليو ٢٠٢٦م) من أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عدداً من المسيّرات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في منطقتي الشرقية والرياض".
وأضاف المالكي "أن هذه الاعتداءات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية موالية لإيران، وما تم التأكيد عليه من حق المملكة الأصيل في الدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين ومصداقاً لقوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم".


وتابع “وانطلاقا من حق الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي وفق المادة (٥١) من ميثاق الأمم المتحدة، قامت القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية هذا اليوم الأربعاء الموافق (٢٩ يوليو ٢٠٢٦م) بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لتلك الميليشيات المتواجدة على أراضي جمهورية العراق والمرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة”.

ميليشيات موالية لإيران محافظة البصرة وزارة الدفاع السعودية الاعتداءات الإرهابية سلاح الجو السعودي

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