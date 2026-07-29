الهلال السعودي يُغري «رونالدو» بعرض مالي ضخم لخطفه من النصر

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي الهلال السعودي في مفاوضات جادة للتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، خلال فترة الانتقالات الحالية، في خطوة قد تشعل المنافسة بين قطبي الكرة السعودية.

وبحسب التقارير، تقدم الهلال بعرض يمتد لمدة موسمين، يتضمن راتبًا سنويًا يصل إلى 50 مليون يورو، في محاولة لإقناع قائد منتخب البرتغال بخوض تجربة جديدة بقميص “الزعيم”.

وأشارت التقارير إلى أن رونالدو أبدى انفتاحًا على فكرة الانتقال إلى الهلال، إلا أن الصفقة ما زالت مرتبطة باستكمال المفاوضات بين الناديين للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن قيمة الانتقال وآلية إتمام الصفقة.

وتتواصل المحادثات خلال الفترة الحالية بين الهلال والنصر لحسم كافة التفاصيل المالية والإدارية، في ظل رغبة الهلال في إبرام واحدة من أقوى صفقات الموسم، بينما يتمسك النصر بالحصول على المقابل المناسب في حال الموافقة على رحيل نجمه البرتغالي.

ويعد رونالدو أحد أبرز نجوم الدوري السعودي منذ انضمامه إلى النصر، حيث ساهم في رفع القيمة التسويقية للمسابقة وجذب أنظار جماهير كرة القدم حول العالم، وهو ما يجعل مستقبله محل اهتمام واسع خلال سوق الانتقالات الصيفية.