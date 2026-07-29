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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شبانة: الأهلي نجح فيما عجزت عنه أندية كثيرة

الأهلي
الأهلي
محمد سمير
نتيجة الثانوية العامة 2026

أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي نجح في تحقيق إنجاز تاريخي على المستوى الاستثماري، بعد التوصل إلى اتفاق يمنح إحدى كبرى الشركات العالمية حقوق تسمية استاد الأهلي لمدة 25 عامًا.

وقال شبانة، خلال تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "الأهلي يكتب تاريخًا جديدًا بعدما نجح في جذب واحدة من أكبر الشركات العالمية للحصول على حقوق تسمية الاستاد لمدة 25 عامًا".

وأضاف: "لا مكان للفشل في كرة القدم، والأهلي نجح في استغلال المقومات التي يمتلكها، بينما تمتلك أندية أخرى الإمكانيات نفسها لكنها لم تستثمرها بالشكل الأمثل".

وتابع: "شاهدت محمد كامل سعيدًا بهذا الإنجاز، وهو أمر يستحقه، بعدما نجح في تحويل حلم إنشاء استاد ومدينة رياضية إلى واقع، دون أن تتحمل الدولة أي تكلفة، على أن تؤول جميع الإيرادات إلى النادي الأهلي".

وأوضح أن العوائد المنتظرة من مشروع الاستاد والمدينة الرياضية ستوفر مصدر دخل مستدام للنادي لسنوات طويلة، مؤكدًا أن هذا المشروع سيظل أحد أبرز الإنجازات في تاريخ الأهلي.

وأشار شبانة إلى أن عقد رعاية قميص الأهلي تبلغ قيمته 6.5 مليون دولار سنويًا، مع الحفاظ على قيمته بالدولار، إلى جانب زيادة سنوية مرتبطة بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي.

واختتم تصريحاته بتوجيه التهنئة إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على هذا الإنجاز، وإلى محمد كامل، رئيس شركة القلعة الحمراء، بعد نجاحه في تنفيذ مشروع الاستاد والمدينة الرياضية دون تحميل الدولة أي أعباء مالية، مؤكدًا أن الأهلي يمثل واجهة مشرفة للدولة المصرية.

الأهلي أندية كثيرة استاد الأهلي محمد كامل قميص الأهلي محمود الخطيب

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