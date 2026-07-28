رغم خسائر اليوم.. الذهب يحقق مكاسب تتخطى الـ 1000 جنيه خلال شهر يوليو

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026، مقارنة بمستوياتها المسجلة أمس، لتواصل أسعار المعدن الأصفر تحركاتها المتقلبة في الأسواق، إلا أن هذا الانخفاض لم ينجح في محو المكاسب التي حققها الذهب منذ بداية شهر يوليو.

خسائر الذهب اليوم

وتراجع سعر الذهب عيار 24 اليوم إلى نحو 6691 جنيهًا للجرام، مقابل 6789 جنيهًا أمس، ليسجل انخفاضًا قدره 98 جنيهًا.

كما هبط سعر الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، إلى نحو 5854.62 جنيه للجرام اليوم، مقابل 5940.38 جنيه أمس، بخسارة بلغت نحو 85.76 جنيه.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 5018.25 جنيه للجرام، مقارنة بـ5091.75 جنيه أمس، متراجعًا بنحو 73.50 جنيه.

كما سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3903.08 جنيه للجرام اليوم، مقابل 3960.25 جنيه أمس، بانخفاض قدره نحو 57.17 جنيه.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل اليوم نحو 46837 جنيهًا، مقابل 47523 جنيهًا أمس، ليتراجع بنحو 686 جنيهًا.

مكاسب الذهب في شهر يوليو

ورغم خسائر الذهب في تعاملات اليوم، فإن المعدن الأصفر لا يزال يحتفظ بمكاسب منذ بداية شهر يوليو، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 من 5699.75 جنيه للجرام يوم 1 يوليو إلى 5854.62 جنيه اليوم، ليسجل مكسبًا قدره نحو 154.87 جنيه للجرام.

وسجل الذهب عيار 24 ارتفاعًا من 6514 جنيهًا للجرام في بداية يوليو إلى 6691 جنيهًا اليوم، بزيادة قدرها 177 جنيهًا للجرام.

كما ارتفع سعر الذهب عيار 18 من 4885.50 جنيه للجرام يوم 1 يوليو إلى 5018.25 جنيه اليوم، بمكسب بلغ نحو 132.75 جنيه.

وزاد سعر الذهب عيار 14 من 3799.83 جنيه إلى 3903.08 جنيه، بارتفاع قدره نحو 103.25 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب يكسب 1239 جنيهًا منذ بداية يوليو

وعلى مستوى الجنيه الذهب، ارتفع السعر من 45598 جنيهًا يوم 1 يوليو إلى 46837 جنيهًا اليوم الثلاثاء 28 يوليو، ليسجل مكسبًا قدره 1239 جنيهًا خلال الفترة.

وبذلك، وعلى الرغم من خسارة الجنيه الذهب نحو 686 جنيهًا في تعاملات اليوم مقارنة بسعر أمس، فإنه لا يزال محققًا مكاسب تتجاوز 1200 جنيه منذ بداية شهر يوليو.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6691 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 5854.62 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 5018.25 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3903.08 جنيه للجرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 208113.36 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 46837 جنيهًا.