الذهب يواصل خسائره لليوم الثاني.. تراجع جديد في أسعار جميع الأعيرة اليوم

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026 في مصر، ليواصل المعدن الأصفر خسائره لليوم الثاني على التوالي، بعد الانخفاض الذي سجله أمس الاثنين، وسط استمرار حركة التراجع في أسعار مختلف الأعيرة، ليسجل الذهب عيار 21 نحو 5870.38 جنيه، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 46963 جنيهًا.

تراجع الذهب مستمر لليوم الثاني

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها اليوم الثلاثاء، لتكمل مسار الانخفاض الذي بدأته أمس، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 80 جنيهًا مقارنة بسعر أمس،

بينما انخفض عيار 21 بنحو 70 جنيهًا، وسجل عيار 18 تراجعًا قدره 60 جنيهًا.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم بنحو 560 جنيهًا مقارنة بسعره أمس، ليسجل 46963 جنيهًا، مقابل 47523 جنيهًا أمس.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6709 جنيهات.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 5870 جنيهًا.

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 5032 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3914 جنيهًا.

سجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 208673 جنيهًا.

بلغ سعر أوقية الذهب عيار 21 نحو 182589 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات من عيار 21 نحو 46963 جنيهًا.