الذهب يتراجع وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي وارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم / الثلاثاء / ، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي إلى مستويات قريبة من أعلى مستوياته في شهر، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة وما قد يصدر عن رئيسه كيفن وارش من إشارات حول توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 4049.12 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بالنسبة نفسها إلى 4049.10 دولار للأوقية، بعد أن سجل المعدن النفيس مكاسب محدودة خلال الجلستين السابقتين.

جاء التراجع في ظل استقرار مؤشر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياته في شهر، الأمر الذي يزيد من تكلفة الذهب المقوم بالدولار بالنسبة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند ختام اجتماعه المقرر غداً / الأربعاء / ، إلا أن المستثمرين عززوا رهاناتهم على احتمال استئناف تشديد السياسة النقدية في وقت لاحق من العام الجاري، مع تزايد التوقعات بشأن إمكانية رفع الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

كما يترقب المستثمرون صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة هذا الأسبوع، من بينها بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني ومؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، سعياً للحصول على مؤشرات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية.

وأشار محللون إلى أن أسعار الذهب لا تزال تتحرك داخل نطاق سعري واسع في ظل غياب محفزات قوية، بانتظار نتائج اجتماع البنك المركزي الأمريكي والبيانات الاقتصادية المرتقبة.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تجري "محادثات جيدة" مع إيران، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق، لكنه حذر من إمكانية استئناف الضربات العسكرية الأمريكية إذا أخفقت المفاوضات.

وساهم استمرار وقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران عقب تعليق الضربات خلال عطلة نهاية الأسبوع في تهدئة المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة، كما أدى إلى تراجع الضغوط التضخمية، بالتزامن مع استمرار انخفاض أسعار النفط في الأسواق الآسيوية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة بنسبة 1.6% إلى 57.48 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1612.60 دولار للأوقية.

كما هبطت عقود النحاس الآجلة في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.5% إلى 13687.33 دولار للطن، في حين تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للنحاس بالنسبة نفسها إلى 6.36 دولار للرطل.